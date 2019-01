Laubenbrand in Helmstedt: Wasserversorgung erschwert Einsatz

Helmstedt. In der Nacht zu Donnerstag hat es im Kleingartenverein Lübbensteine in Helmstedt gebrannt. Der Einsatz dauert knapp drei Stunden.

Zu einem Brand in einer Gartenlaube sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag ausgerückt. Das teilt die Feuerwehr mit. Demnach wurde der Löschzug Helmstedt gegen 00.23 Uhr in den Kleingartenverein Lübbensteine an der B1/Pastorenweg gerufen.

Einsatz unter Atemschutz

„Bereits auf der Anfahrt war zu erkennen, dass die Gartenlaube in voller Ausdehnung brannte“, schreibt Feuerwehrsprecher Alexander Weis. Mehrere Trupps bekämpften unter Atemschutz das Feuer. Dabei kamen zwei Rohre zum Einsatz. Die Brandbekämpfer suchten mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern und löschten diese ab. Im Einsatz war auch eine Drehleiter.

Feuer in Gartenlaube: Einsatz für Helmstedter Wehr Feuer in Gartenlaube: Einsatz für Helmstedter Wehr In der Nacht zu Donnerstag, 31. Januar 2019, ist in einem Kleingartenverein ein Feuer ausgebrochen. Die Wasserversorgung erschwert den Einsatz. Foto: Feuerwehr Helmstedt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Wasserversorgung macht Probleme

Zur Unterstützung alarmierte die Wehr zusätzlich die Tanklöschfahrzeuge aus Büddenstedt und Süpplingen, da im Bereich des Einsatzortes kein Hydrant vorhanden war. „Die Wasserversorgung war entsprechend schwierig“, berichtet Weis. Gegen 3 Uhr war der Einsatz beendet. Die Polizei ermittelt. pop