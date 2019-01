Querenhorst. Kevin Sievers bleibt auch in den nächsten sechs Jahren Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Querenhorst.

Sievers weiter an der Spitze der Wehr in Querenhorst

Die Mitglieder sprachen sich während der Jahressitzung im Beisein von Gemeindebrandmeister Maik Wermuth und dessen Stellvertreter Tobias Bauer sowie Gästen aus Politik und Verwaltung für Sievers aus.

Armin Naujok wurde für drei weitere Jahre als Gerätewart gewählt, Klaus Hübner als Beisitzer des Ortskommandos. Die Funktion des Kassenprüfers wird Alex Ostendorp ausüben.

Als zweite stellvertretende Kinderfeuerwehrwartin bestätigten die Mitglieder Celina Hübner in ihrem Amt. Hubert Behrens wurde zum zweiten stellvertretenden Jugendfeuerwehrwart gewählt. Franziska Bebenroth bleibt stellvertretende Jugendfeuerwehrwartin.

Die Brandschützer rückten im vergangenen Jahr zu zwölf Einsätzen aus. Sechs davon waren Brände, vier Hilfeleistungen und zwei Brandsicherheitswachen. Zusammenkamen rund 3500 Dienststunden.

Die Aktiven haben aktuell 25 Mitglieder. Hinzukommen 33 Fördernde und 10 in der Altersabteilung. In der Kinderwehr arbeiten aktuell 10 Mädchen und Jungen mit, in der Jugendfeuerwehr sind es 9.

Zudem nutzte die Feuerwehr Querenhorst den Anlass, einige Mitglieder für ihre vieljährige Zugehörigkeit zu ehren. Sechs Brandschützer erhielten eine Auszeichnung für jeweils 25-jährige Mitgliedschaft, heißt es in der Pressemitteilung.

Maik Wermuth übergab die Urkunden an Alex Ostendorp, Tobias Oels, Nadine Röhrs, Dennis Exner, Christian Jacobs und Jessica Kula. Alle sechs seien auch Gründungsmitglieder der Jugendfeuerwehr in Querenhorst gewesen, heißt es weiter.

Anna Neubauer wurde für 15 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr geehrt.