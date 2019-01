Ortsbrandmeister der Hoiersdorfer Feuerwehr tritt zurück

Weil er aktuell die Ämter des Orts- und des Stadtbrandmeisters in Personalunion ausübt, gab er das des Ortsbrandmeisters während der Jahressitzung ab, heißt es in der Pressemitteilung.

Sein Nachfolger ist Michael Lange, dessen Stellvertreter Mario Deuse. Neuer Gruppenführer ist Ralf Rothaupt, als Stellvertreter agiert Mathias Fricke.

Die Funktion des Jugendfeuerwehrwarts hat Mario Deuse inne. Sein Stellvertreter ist Mathias Fricke, Kinderfeuerwehrwartin Tanja Lange, ihre Stellvertreterin Judith Schröder. Der Kassenwart Matthias Gevensleben wurde einstimmig wiedergewählt.

Barth sprach in seiner Jahresbilanz von 28 Einsätzen der Hoiersdorfer Feuerwehr im vergangenen Jahr: 12 Brand-, 16 Hilfeleistungseinsätze und 6 Brandsicherheitswachen. Die Feuerwehr hat aktuell 180 Mitglieder, davon sind 24 aktiv, 11 in der Jugend- und 9 in der Kinderfeuerwehr, 15 in der Altersabteilung und 121 fördernd. Barth bedankte sich bei den Brandschützern für die sehr gute Zusammenarbeit während seiner Zeit als Ortsbrandmeister.

Nicklas Gevensleben wurde aus der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr übernommen. Für 25 Jahre wurden Detlef Schröder, Gerald Kammann, für 40 Jahre Ralf Rothaupt und für 50 Jahre Hans-Peter Dunker geehrt. Dunker wurde zeitgleich auch zum Ehrenmitglied der Brandschützer Hoiersdorf ernannt. Stefan Maushake und Thomas Wagner wurden zu Oberfeuerwehrmännern, und Judith Schröder zur 1. Hauptfeuerwehrfrau befördert.

Wolfgang Waldau machte in seiner Funktion als stellvertretender Bürgermeister der Stadt Schöningen während der Jahressitzung deutlich, dass die Arbeiten im Gerätehaus weitergehen.