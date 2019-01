Ausbildungszentrum nun komplett in Händen von EEW

Das Aus- und Fortbildungszentrum der Kraftwerker wird trotz des Endes der Kohle-Ära im Helmstedter Revier fortbestehen. Wie das Energieunternehmen Energy from Waste (EEW) mitteilt, hat es die Ausbildungsstätte der früheren BKB an der Schöninger Straße Anfang des Jahres vollständig in Eigenregie übernommen. Bisher war es eine Kooperation mit der Helmstedter Revier GmbH (HSR) eingegangen.

„Wir wollen nicht nur den Bestand sichern, sondern das Angebot ausbauen“, blickt Andreas Echternach, Leiter des Personalmanagements bei EEW positiv in die Zukunft. Damit setzt sein Unternehmen eine fast 100-jährige Tradition fort. Denn im Jahr 1921 begannen die damaligen Braunschweigischen Kohlen-Bergwerke mit der Ausbildung von Arbeitskräften und errichteten im Jahr 1936 die erste Lehrwerkstatt.

Vonseiten der HSR gab es für die Nachfolge-Regelung erwartungsgemäß Lob: „Wir freuen uns sehr, dass es mit dem Aus- und Fortbildungszentrum weitergeht“, sagt Charlotte Nullmeier, Verwaltungsleiterin der HSR. Immerhin hätten seit den Anfängen rund 3300 gewerbliche Auszubildende und nach der Einführung der kaufmännischen Ausbildung im Jahr 1943 rund 200 kaufmännische Auszubildende ihre Abschlussprüfung erfolgreich absolviert.

Mit der Übernahme des Aus- und Fortbildungszentrums wurden zwei erfahrene Ausbilder von der HSR übernommen. Gemeinsam mit zwei weiteren Ausbildern, die EEW zwischenzeitlich eingestellt hat, vermitteln sie den angehenden Facharbeitern ihr Fachwissen, hebt die EEW in einer Pressemitteilung hervor. Drei von ihnen seien auch als Prüfer bei der Industrie- und Handelskammer aktiv.

Die Entscheidung für die Fortführung der Ausbildungsstätte ist für Andreas Echternach nicht nur eine Entscheidung für die Region und eine Investition in den Wirtschaftsstandort Helmstedt, sondern „gibt unseren Kooperationspartnern auch Planungssicherheit“, so Echternach.

„Wir unterstützen seit Jahren Unternehmen aus der Region im Rahmen ihrer betrieblichen Ausbildung“, ergänzt Petra Mersmann-Dunkel, Leiterin des Aus- und Fortbildungszentrums.

Das Spektrum reiche hier von Fachlehrgängen für die Ausbildungsberufe Elektroniker für Automatisierungstechnik, Mechatroniker und Feinwerkmechaniker bis hin zu Themen wie beispielsweise Pneumatik, Feldbustechnik, Schweißen, CNC oder intensive Prüfungsvorbereitungen.

„Oftmals haben kleinere Betriebe ja den Wunsch auszubilden, doch ihnen fehlten die nötigen Maschinen in den eigenen Räumen. Hier können wir mit unserem Lehrgangsangebot helfen“, wirbt Andreas Echternach. Neben den Standardschulungen habe das Energieunternehmen überdies die Möglichkeit, individuelle Fortbildungspakete zu schnüren. Eines davon sei die Weiterbildung von Facharbeitern, erklärt Petra Mersmann-Dunkel. In Zukunft solle dieser Bereich ausgebaut werden.

Schwerpunkt werde jedoch die Ausbildung von Facharbeitern bleiben. „Dabei wäre es sogar möglich“, so die Leiterin des Aus- und Fortbildungszentrums, „für unsere Partner die komplette Berufsausbildung im Elektronik- und Mechanik-Bereich zu übernehmen.“

Zum Unternehmen selbst: EEW entwickelt, errichtet und betreibt thermische Abfallverwertungsanlagen. In den 18 Anlagen der Unternehmensgruppe in Deutschland und im benachbarten Ausland können jährlich rund 4,7 Millionen Tonnen Abfall energetisch verwertet werden. Die Zahl der Beschäftigten an allen Standorten sowie in seiner Unternehmenszentrale in Helmstedt beträgt rund 1150.