Kritik am Mietvertrag für Sauna im Negenbornbad hält an

In der Warteschleife rotiert der Vertrag, der eine mögliche Verpachtung der Sauna des Negenbornbades an den Betreiber des dortigen Sportstudios, die Actic Fitness GmbH, regeln soll. Er war bereits im Oktober vergangenen Jahres Thema im Ausschuss für Technik und Umwelt der Stadt Schöningen, wurde dort positiv beschieden. Jedoch unter der Maßgabe, dass der Vertrag der Kommunalaufsicht des Landkreises zur Prüfung vorzulegen sei. Ursprünglich sollte die Vermietung im November 2018 beginnen.

Ratsherr Markus Sobotta (parteiloses Mitglied der CDU-Fraktion) hatte damals massive Bedenken hinsichtlich der Gestaltung der Pacht, Laufzeit und Kündigungsrecht, Verpflichtungen der Stadt bezüglich der Unterhaltungs- und Nebenkosten geäußert. Zudem monierte der Jurist fehlenden Einfluss der Stadt auf die Preisgestaltung beim Sauna-Eintritt. „Wenn die Stadt bei einer theoretischen Laufzeit von 25 Jahren für alle Nebenkosten wie Strom, Heizung, Wasser und auch für die Instandhaltung der Technik aufkommen muss, besteht bei den zu erwartenden Pachteinnahmen die Gefahr, dass sie am Ende draufzahlt. Das ist eine Bombe, die tickt“, hatte Sobotta im Oktober vergangenen Jahres in einem Gespräch mit unserer Zeitung kritisiert. Insgesamt sah er in dem Vertragswerk einen Verstoß gegen das Wirtschaftlichkeitsprinzip.

Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung am Mittwoch bestätigte, war der Vertragsentwurf am Dienstag erneut Thema im nicht-öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss. Der Mietvertragsentwurf sei zuvor der Kommunalaufsicht des Landkreises Helmstedt vorgelegt worden, erklärte Frauke Hilal. Geklärt wurden Sobottas Zweifel jedoch nicht. Laut Frauke Hilal wurde „eine Prüfung der Angelegenheit mit der Begründung abgelehnt, dass keine gesetzliche Pflicht zur Überprüfung von Verträgen der Kommunen durch die Kommunalaufsichtsbehörde besteht“.

Der Abschluss von Verträgen über die Vermietung von Gemeindevermögen falle unter das verfassungsmäßig garantierte Selbstverwaltungsrecht. Somit liege es allein in der Verantwortung der Stadt Schöningen, diese Verträge auszuhandeln.

Der Abschluss des Mietvertrages für die Sauna mit der Firma Actic Fitness wurde am Dienstag im Verwaltungsausschuss dennoch erneut abgelehnt. Die Verwaltung sei von dem Gremium aufgefordert worden, die anfallenden Nebenkosten für den Saunabereich erneut vorzulegen und die Formulierung über die Umsatzmiete in Höhe von 15 Prozent des Erlöses aus Fitness und Sauna im Vertrag verständlicher zu formulieren.

Die Angelegenheit müsse nun mit dem Betreiber des Fitness-Studios erörtert und dann erneut im Verwaltungsausschuss behandelt werden. Dessen nächste Sitzung findet am Dienstag, 19. Februar, statt.

Die Sauna im Negenbornbad wird laut Stadtverwaltung derzeit weiterhin ehrenamtlich betreut und hat jeweils dienstags und freitags in der Zeit von 13 bis 19 Uhr geöffnet.

