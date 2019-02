Einbrecher klauen Schmuck, Geld und einen Laptop

Helmstedt. Die Täter sind durch das Fenster in das Haus an der Weimarer Straße eingedrungen.

Unbekannte Täter sind nach Polizeiangaben am Donnerstag zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr in ein Wohnhaus an der Weimarer Straße eingebrochen. Dabei erbeuteten die Täter Schmuck, Bargeld und einen Laptop. Nach derzeitigen Ermittlungen öffneten sie gewaltsam ein Fenster und stiegen durch dieses ins Innere des Gebäudes. Anschließend betraten und durchsuchten sie alle Räume nach sich lohnender Beute. Danach flohen die Einbrecher den Ort des Geschehens in unbekannte Richtung. Ob die Täter noch mehr Beute machten und wie hoch der Gesamtschaden ist, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohnern, Hundebesitzern beim Gassi gehen mit ihrem Hund, oder Autofahrern verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise unter

(0 53 51) 52 10