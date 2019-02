Auto prallt frontal gegen LKW – Straße für zwei Stunden gesperrt

Helmstedt. Ein Autofahrer fuhr am Donnerstag bei Helmstedt zu schnell in eine Kurve und geriet in den Gegenverkehr. Wie durch ein Wunder wird niemand verletzt.

Drei Schutzengel hatten die Unfallbeteiligten bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der Landesstraße 642 bei Helmstedt. Laut Bericht der Polizei fuhr ein 33 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Börde mit seinem Audi A3 aus Richtung Brunnentalbach in Richtung Walbecker Straße.

Auto gerät auf Gegenfahrbahn

Weil er zu schnell unterwegs war, kam er in einer Rechtskurve ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Ein 37 Jahre alter Mann aus Peine saß am Steuer des LKW, ein 57 Jahre alter Mann aus Seelze fuhr ebenfalls in dem Fahrzeug mit. „Wie durch ein Wunder wurden alle drei Fahrzeuginsassen nur so leicht verletzt, dass selbst ein Rettungswagen nicht nötig war“, schreibt die Polizei.

Straße für mehrere Stunden gesperrt

Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war für rund zwei Stunden voll gesperrt.