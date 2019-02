Blasorchester: Bettina Haufe ist die neue zweite Vorsitzende

Bei der Jahresversammlung des Blasorchesters Blau-Gelb Königslutter hat es einen Wechsel auf der Position des zweiten Vorsitzenden gegeben. Reinhold Britten, stellte sich nicht mehr zur Wahl. Ihm folgte Bettina Haufe.

Der Vorsitzende des Orchesters, Volker Rettig, wurde in seiner Position bestätigt. Auch auf anderen Positionen hat es keine Veränderungen gegeben. Patricia von Berg wurde als Schriftwartin, Angela Matthias und Ute Rettig als Mitglieder des erweiterten Vorstandes und Jörg Schlesiger als Instrumentenwart bestätigt. Zum Kassenprüfer bestimmte die Versammlung Andreas Dietrich.

Nach der Wahl wurden auch noch einige Mitglieder geehrt: Geehrt wurden für zehnjährige Mitgliedschaft Heiderose Böttcher und Lutz Hiege, für 25-jährige Mitgliedschaft Eitel Riemer, für 30-jährige Mitgliedschaft Helge Pittelkow und für 40-jährige Mitgliedschaft Dr. Jörg Jähn. Silvia Warnecke darf auf eine 50-jährige Mitgliedschaft zurückschauen. Rettig gratulierte den anwesenden Jubilaren und dankte ihnen für Ihre Treue.

Das Jahr 2018 sei für das Orchester sehr positiv verlaufen. Als einen Höhepunkt nannte Volker Rettig, unter anderem den praxisnahen Musikunterricht in der Driebeschule vor begeisterten Viertklässlern. Besonders hob Rettig den gelungenen Musiksommerabend in der „Alten Wassermühle“ hervor, an dem die Musiker ihr Können vor fast 250 Gästen präsentieren durften – am 30. August wird dieses Jahr gespielt. Im letzten Jahr sei ein Mitglied in das Orchester neu aufgenommen worden und zwei Musiker befinden sich in der Ausbildung.