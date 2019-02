Kulturnacht – Orte und Künstler werden noch gesucht

So ging es zu bei der Helmstedter Kulturnacht 2017.

Helmstedt. Wenn die Kulturnacht in Helmstedt am 14. September ihr Jubiläum feiert, soll das Programm so bunt wie möglich sein. Einen Haken gibt es dabei.

Damit viele Künstler auftreten können, wird eine entsprechende Anzahl von Auftrittsorten in der Innenstadt benötigt. „Das können wie üblich Ladengeschäfte, Hinterhöfe oder andere interessante, gerne auch wenig bekannte Örtlichkeiten sein“, lud Kerstin Pflaum von Helmstedt aktuell/Stadtmarketing am Freitag die Helmstedter zu weiteren Bewerbungen ein. Die Auftrittsorte sollen alle fußläufig gut erreichbar, also nicht weit entfernt von der Fußgängerzone und vom Markt sein.

Die Bewerbungsfrist, auch für die Mitwirkenden am Kulturprogramm, endet am 28. Februar. „Wir würden uns sehr freuen, wenn wir anlässlich der zehnten Kulturnacht das eine oder andere Talent präsentieren könnten, das bislang noch nicht bei uns in Erscheinung getreten ist“, berichtete Pflaum weiter. Eine Gage werde nicht gezahlt, auch kein technisches Equipment gestellt, aber die Kulturnacht sei eine sehr beliebte und erfolgreiche Kulturveranstaltung und damit eine sehr gute Bühne für Musiker, Literaten oder darstellende Künstler.

Das Organisationsteam mit dem Sprecher Michael Gerhardt an der Spitze sei neu, erklärte Pflaum. „Wir werden das Team noch öffentlich vorstellen, warten aber zunächst das Ende der Bewerbungsfrist ab.“

Wer sich als (Klein-)Künstler am 14. September einbringen möchte, findet auf der Internetseite www.kulturnacht-helmstedt.de einen Anmeldebogen zum Ausfüllen. Dort kann der eigene Beitrag beschrieben werden.

Den März will das Kulturnacht-Team nutzen, um aus allen Bewerbungen ein möglichst abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen. „Dabei halten wir Rücksprache mit den Bewerbern, um alles verbindlich zu machen“, erläuterte Kerstin Pflaum. Es gebe inzwischen zum Beispiel viele Bands, die ihre Teilnahme-Bewerbungen breit streuen würden. Also müsse man sich rückversichern.