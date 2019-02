Nico Müller dreht einen Imagefilm über Königslutter

Mit einem kurzen Drohnenvideo fing alles an: Der etwa 30 Sekunden lange Film über Königslutter von oben begeisterte viele Facebook-User, die das Video weiter teilten – 92 Mal. Nico Müller hatte daraufhin die Idee, ein größeres Projekt zu starten und einen längeren Imagefilm über Königslutter am Elm zu drehen.

Dafür hat der 23-Jährige eine Facebook-Umfrage gestartet: Die Königslutteraner können mitbestimmen, welche Sehenswürdigkeiten im Video zu sehen sein sollen. „Wir wollen ein Video machen, mit dem alle zufrieden sind“, erklärt Müller. „Alle Stadtteile sollen dabei berücksichtigt werden.“ Über 40 Vorschläge sind bis jetzt in der Facebook-Gruppe eingegangen. Der Kaiserdom liegt derzeit mit 271 Stimmen auf Platz eins des Rankings.

„Natürlich sind viele Vorschläge zu den bekannten Orten wie dem Dom, dem Berggarten oder dem Findlingsgarten gekommen, aber auch Ideen, mit denen wir gar nicht gerechnet haben, wie zum Beispiel der Zuckerfabrik“, so Müller. In dem etwa zehnminütigen Film sollen auch einige Königslutteraner Persönlichkeiten zu Wort kommen wie Stadt- und Domführer Hans-Georg Jackisch. Highlight soll außerdem eine Aufnahme mit der Drohne im Innenraum des Doms werden. Nico Müller und sein Kollege Deniz Schmid haben für das Projekt die Stadt Königslutter mit an Bord geholt.

Bürgermeister Alexander Hoppe freut sich über das „spannende Projekt“ und berichtet: „Wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, was für den Film geht.“ Der fertige Film soll dann unter anderem auf der Homepage der Stadt Königslutter veröffentlicht werden. Dafür übernimmt die Stadt auch einen Teil der Kosten. „Das ist ja auch für uns von nutzen“, sagt Hoppe. So konnten die Dreharbeiten im Sommer vergangenen Jahres starten.

Nico Müller, (23) aus Königslutter. Gründer des Start-Ups Carisma. Foto: Friederike Noske

„Am Anfang fanden wir es einfach cool, die Drohne fliegen zu lassen und damit Videos zu machen“, erzählt Müller. Das ging nicht einfach so: Erstmal brauchten sie eine Luftfahrtversicherung und ein extra Kennzeichen für die Drohne. Hinzu kommt, dass es in Königslutter an einigen Stellen Flugverbotszonen gibt. „Mit den beiden ist vereinbart, dass sie nur Bilder von öffentlichen Plätzen machen und niemanden filmen, der das nicht erlaubt“, sagt Hoppe.

Es ist nicht der erste Imagefilm, den die beiden zusammen gedreht haben. Mittlerweile bekommen sie sogar Anfragen aus ganz Deutschland. „Ich habe mich immer schon für Videographie interessiert“, erzählt Müller. „Wir haben uns immer ein wenig mehr eingearbeitet, bessere Schnittprogramme ausprobiert und unserer eigenes kleines Start-Up gegründet: Carisma.“ Über seinen Arbeitgeber durfte Müller, der damals eine Ausbildung zum Automobilkaufmann gemacht hat, Videos von neuen Autos machen. „Ich habe das meinem Chef einfach mal vorgeschlagen und er hat gesagt ,okay, mach!’ Er fand das Ergebnis dann sehr gut.“

Nachdem das Video bei Facebook geteilt wurde, kamen weitere Anfragen unter anderem von einem Textilhersteller und einer Uhrenfirma. Es folgten Hochzeitsvideos, Filme von Junggesellenabschieden und immer mehr Produktvideos. „Alle Kontakte sind nur durch Mundpropaganda entstanden. Das ist alles sehr gut gelaufen. Wir haben einfach nur das gemacht, was uns Spaß macht.“

Bis die Königslutteraner sich das fertige Video über ihre Stadt anschauen können, müssen sie sich aber noch ein wenig gedulden. Die ersten Aufnahmen von der Stadtmauer und dem Findlingsgarten haben Müller und Schmid schon im Sommer und im Herbst gedreht. „Schön wäre es, wenn wir jetzt noch Aufnahmen mit einer Schneedecke machen können“, hofft Müller. „Das wäre ein schöner Kontrast.“ Denn dann wären alle vier Jahreszeiten im Film, der im Frühling fertig gedreht sein soll, vertreten.