Michael Wersig ist der neue Vorstand der Schützen-Frellstedt

Die Schützen-Gesellschaft Frellstedt hat ihre Jahresversammlung im Schützenheim abgehalten.

Bei der Vorstellung des Jahresberichts durch Karsten Rademacher wurden sowohl Jugendschützen als auch Erwachsene Schützen gelobt. Sie haben in unterschiedlichen Diziplinen an der Landesmeisterschaft in Hannover sowie der Deutschen Meisterschaft in München teilgenommen. Anschließend gab es Neuwahlen. Der neue Vorsitzende ist Michael Wersig. Als zweiter Vorsitzende wurde Hans- Jürgen Lorenz gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden Stefan Laue (Kassierer), Karsten Rademacher, Burkhard Rademacher und Manfred Hankel (Schiesssportleiter) und Eva Laue (Damenleiterin). Beisitzer wurden Kurt Köhl, Stephan Kasischke und Tanja Wersig. Kassenprüfer sind Ina Hänschke, Rainer Thomas und Caroline Köhl.