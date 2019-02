Irrungen, Wirrungen – und ein Hexenschuss

Ach, dieser arme Peter. Da will der scheinheilige Fernsehprediger mit der Frau des Flugkapitäns Lennard Hills, Sally, ein Techtelmechtel in deren Wohnung genießen, da verpasst ihm die Hexe einen kräftigen Schuss. Und nicht nur das: Der auf dem Flug nach Amerika gewähnte Lennard kommt unerwartet zurück und hat da was vor, natürlich auch in der Wohnung.

Tja, und dann sind da noch Roger, die Klavierstimmerin, der Herr Doktor Mr. McKanzie, Annabelle und die Generalmanagerin. Das ist die perfekte Besetzung für reichlich Durcheinander, viele Irrungen und Wirrungen, jede Menge Geheimnisse, die am Ende... nein, das soll an dieser Stelle offen bleiben.

Leider war die Premiere des Stückes am Freitagabend nicht vollständig ausverkauft. Die Stücke der Schunterbühne haben immer reichlich zweideutige Dialoge, so auch in diesem Jahr, dem 20-jährigen Bestehen der Bühne.

Da liegt der arme Peter in Sallys Badewanne und die blinde Klavierstimmerin spricht über den Steuerknüppel eines Flugzeugs, den der Herr Kapitän wohl so schnell nicht mehr bedienen können werde.

Natürlich konnte sie nicht wissen, dass der Kapitän gar kein solcher ist. Doch der tritt ja auch noch auf den Plan und hat so seine lieben Schwierigkeiten, etwa die Annabelle, das ist Rogers Flamme, vor seiner Frau zu verbergen.

Die Szenerie wird im Laufe des ersten Aktes immer komplizierter und verwirrender, was der Komik aber überhaupt keinen Abbruch tut. Immer wieder schlüpfrige Dialoge, lauter Missverständnisse, verrückte Geräusche aus der Badewanne – das Publikum gluckst und prustet vor Lachen, überblickt es die Szenerie doch perfekt, weil die Bühne in drei Spielbereiche aufgeteilt ist.

Die Schauspieler der Schunterbühne waren zur Premiere perfekt aufgelegt und versprühten am Freitagabend jede Menge Spiellust. Selbst Versprecher verarbeiteten sie perfekt mit improvisierter Komik, was beim Publikum nur für zusätzliche Lacher sorgte.

Und für den absoluten Ernstfall hatte Carola Dalfuß als Souffleuse ja auch alles im Griff.

Kaum aus dem Lachen raus kam auch Besucherin Ursula Futterschneider: „Sehr schön, sehr lustig, sozusagen aus dem Leben gegriffen“, sagte sie mit einem breiten Lachen auf den Lippen. Die Mischung zwischen Theaterspielern und der Bühnenszenerie sei besonders gelungen.

In den Rollen sind zu sehen: Sabine Fitzke-Torney als Sally, Jens Hoppe als Peter Raven, Daniela Popinet als die blinde Klavierstimmerin, Janina Meyer als Annabelle, Reinhard Anton als Mr. McKanzie, Sigrid Hoppe als Generalmanagerin sowie Dirk Nilson als Pilot Lennard Hills. Die Regie hat Veronika Fitzke.