Wunderschöne Musik von und mit einem Griesgram

Eigentlich wollte Frank Grischek beruflich einmal nichts mit dem Akkordeon machen. Nun, dieser gute Vorsatz scheint dem Akkordeon-Kabarettisten grandios misslungen zu sein, wovon sich am Freitagabend zahlreiche Besucher im Rahmen der Kleinkunstbühne im Schöninger Palas überzeugen konnten.

In seinem Programm „Der kann das“ drehte sich tatsächlich alles um das Handzuginstrument, das seit jeher von der Klassik konsequent ignoriert werde, merkte der Musiker mit beleidigter Mine an. „Völlig zu unrecht“, wetterte der Hamburger, schulterte seine schwarze „Borsini Super Star“ und trat mit Beethovens „Mondscheinsonate“ und Rimski-Korsakows „Hummelflug“ sogleich den musikalischen Beweis an.

Mit faszinierender Fingerfertigkeit glitten seine Finger über die Klaviatur und bearbeiten die Bassknöpfe. Ob Tango Nuevo, Musette Walzer, Russische Folklore oder Irish-Folk, eindrucksvoll bewies Grischek, dass das Akkordeon in sämtlichen Genren beheimatet ist.

Dass die „Quetschkommode“ oder auch der „Jammerkasten“ noch immer in die volksmusikalische Schublade gepresst werde und scheinbar untrennbar mit dem Musikantenstadl verbunden zu sein scheint, ärgere ihn mächtig, gestand er ein.

„Mit einem einzigen Finger können Sie auf dem Akkordeon fast schon ein ganzes Stück spielen. Und wenn Sie das wissen, sind Sie für deutsche Volksmusik längst überqualifiziert“, brachte der „Miesepeter“ seinen Verdruss über die permanente Missachtung seines Instruments zum Ausdruck.

Wunderbare Musik in Kombination mit Grischeks „schlechter Laune“, seinem stoischen Blick und den staubtrocken gesetzten Pointen amüsierten das Publikum sichtlich. Vor allem seine Ausführungen zur deutschen Volksmusik, in der längst kein „Jäger aus Kurpfalz“ mehr auf einen aus dem Wald rufenden „Kuckuck“ treffe, oder das Referat über keltische „Pipe-Musik“, welches an die englische Ansage von Evelyn Hamann (Loriot) erinnerte, ließen die Zuhörer auflachen.

Ansonsten zeigten sich jene eher verhalten. Selbst beim von Grischeks angestimmten „Potpourri der guten Laune“ hielten sich die Zuhörer zurück. Wohl auch, um die Spielkunst des Akkordeonisten in vollen Zügen genießen zu können, wie ein Blick in die Reihen lächelnder Gesichter verriet.

Kurz gesagt, mit seiner sonderbaren Liebeserklärung an sein Instrument in Kombination mit wirklich wunderbarer Musik spielte sich der „Griesgram“ in so manches Zuschauerherz und bewies eindrucksvoll, dass eine Liebe zwischen Akkordeon und Akkordeonisten ewig währt.