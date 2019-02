Ein Mann, ein Klavier – und viele Evergreens

„Wann ist der Mann ein Mann?“ - auf diese Frage suchte der Königslutteraner Propsteikantor Matthias Wengler an zwei Konzertabenden der Stadtkirche im Rahmen seines Solo-Konzertes „Männer“ eine Antwort. Ein Mann, ein Klavier – respektive ein Flügel: so nahm Matthias Wengler seine Zuhörer in der voll besetzten Stadtkirche mit auf eine Reise durch den männlich geprägten Teil der jüngeren Musikgeschichte.

Das Programm geriet zu einer Hommage auf den Mann als sensibles, sentimentales, nach Gerechtigkeit und auch Vergnügen suchendem Wesen, das scheinbar mehr Probleme mit seinem sozialen Rollenbild hat als manch „harter Kerl“ zuzugeben in der Lage ist. Zweieinhalb Stunden lieh Propsteikantor Wengler großen Männern der Musikgeschichte seine Stimme.

Viele Größen aus Pop, Jazz, Soul, Chanson und Musicals kamen Dank Wengler in der Stadtkirche zu Wort. Mal erklangen sozialkritische und nachdenkliche Töne wie im Lied „Comme ils disent“, in dem Charles Aznavour schon in den 1970er Jahren das Thema Homosexualität und die damit oft einhergehenden Probleme für Männer ansprach. Später griff dann die Rock-Ikone Sting in seinem Welterfolg „An english man in New York“ ebenfalls das Thema Homosexualität auf, auch dieses Stück spielte Wengler. Mal bot der studierte Kirchenmusiker Liebesgeschichten wie mit Gilbert Bécauds „Nathalie“, mal ging es um das Vater-Sohn-Verhältnis wie im Udo-Jürgens-Lied „Der Baum“.

Immer wieder wechselte Wengler auch in die Moderatorenrolle und vermittelte Hintergründiges zu den von ihm gecoverten Interpreten und deren Stücken. Mit „Azzurro“, einem Hit von Adriano Celentano aus dem Jahr 1968 wechselte Wengler kurz ins Schlagerfach. Doch auch mit dieser Geschichte über eine ferne Liebschaft verlor der Abend in der stimmungsvoll illuminierten Stadtkirche nicht an Tiefgang.

Natürlich durften die Beatles, die laut Leonhard Bernstein „die schönsten Melodien seit Franz Schubert“ schufen, nicht fehlen. Erst „Yesterday“, dann der Lennon-Klassiker „Imagine“, eine berührende Friedensbotschaft – Matthias Wengler schuf Gänsehautatmosphäre in der Stadtkirche. Und das „Männer“ viel Zärtlichkeit brauchen, verletzlich sind, eben auch Menschen, das wissen wir spätestens seit Herbert Grönemeyers gleichnamigen Hit aus dem Jahr 1984 – Matthias Wengler erinnerte sicherheitshalber nochmals daran.

Gegen Ende gab Wengler dann „Nicht in meinem Namen“ – Bodo Wartkes Bekenntnis zur Menschlichkeit und zum respektvollen Umgang miteinander, ein Lied gegen radikale, menschenverachtende Auslegungen jedweder Religion. Dafür erhielten Wengler und natürlich auch Wartke lang anhaltenden, starken Beifall.

Applaus und Lobesbekundungen gab es schon zur Pause, am Ende genoss Matthias Wengler zurecht den stürmischen Beifall. Mit der Zugabe „My way“ des legendären Frank Sinatra entließ Matthias Wengler sein überaus zufriedenes Publikum in die kalte Nacht.