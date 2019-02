Joachim Król umarmt den Geist von Camus

Diese Inszenierung kam mit wenig aus: Ein Barhocker für den Protagonisten Joachim Król, ein Podium für das fünfköpfige Orchestre du Soleil und ein blauer Vorhang, auf dem Palmensilhouetten, ein Fensterkreuz oder der Mond projiziert wurden.

Król deklamierte Ausschnitte aus Albert Camus’ autobiografischem Roman „Der erste Mensch“, der von der vaterlosen und ärmlichen Kindheit des Nobelpreisträgers erzählt. Obwohl der junge Camus kaum etwas Materielles besaß, verfügte er dank der Bücher aus der Bibliothek über unendlichen Reichtum und schaffte es mit Unterstützung eines Lehrers, der Armut zu entkommen.

Die Atmosphäre der Prosa gewann im Zusammenspiel mit der Musik, einem Mix aus Elementen des arabischen Rai und des französischen Musette, sowie durch die Projektionen an Intensität.

Dieses Zusammenspiel machte es für die Zuschauer im voll besetzten Helmstedter Brunnentheater leicht, in die Kindheitserinnerungen des kleinen Jacques Cormery, Camus´ Alter Ego, einzutauchen.

Wenn Król Passagen aus der Wohnung in der Rue de Lyon in Algier vortrug, gewann seine Stimme an Tiefe, wurde leiser und die Pausen zwischen den akzentuierten Worten länger. Unter der Projektion eines Fensters in spärlicher Bühnenausleuchtung stimmten die Musiker leise Töne an.

Im Zusammenspiel offenbarten die Elemente die Kargheit des Zimmers, in der die fast taube, analphabetische Mutter stumm und aufrecht auf einem unbequemen Stuhl saß und die dominante Großmutter den Jungen mit dem Ochsenziemer züchtigte, weil dieser die Schuhe beim Fußballspiel beschädigt hatte.

Beim Spiel mit den Freunden oder beim gemeinsamen Bad im Meer wandelte sich die Kulisse. Im hellen Scheinwerferschein stimmten die Musiker unter Palmen unbeschwerte Töne an.

Król selbst sprühte vor Leben. Mit zuckendem Bein und wild gestikulierenden Armen zeichnete er Weite und Freiheit, schwärmte ausladend von den unbeschwerten Momenten dieser Kindheit. Hier meinte der Zuschauer die Meeresbrise im Haar zu spüren und das Salzwassers auf den Lippen zu schmecken. Zog sich das Herz Minuten vorher noch beklemmend und voller Mitgefühl zusammen, schlug es nun glückselig im Gleichklang mit der Musik und der gesprochenen Worte.

Elend und Idylle lagen in dieser Inszenierung nah beieinander und schienen unlösbar miteinander verwoben, zumal sich der Autor, so war es auch mit jeder Silbe herauszuhören, dieser Kindertagen stets eng und voller Liebe verbunden fühlte.

Der Roman beschreibt jedoch auch auf berührende Art von der Macht der Bildung, von der Entdeckung der Worte und der Sprache als Zugang zur Welt. Davon, so Camus, dass jeder sich selbst in den Mittelpunkt einer machbaren Zukunft setzen könne.

Ein anrührender, höchst emotionaler Abend, der nach einem Moment der vollkommenen Stille mit minutenlangem, stehendem Applaus eines ganzen Saals endete.