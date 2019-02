Modellbahnen im digitalen Wandel

. Früher war die Modellbahn die kleine heile Welt daheim, heute sind die Enthusiasten der Bahnen im Miniformat Landschafts- und Städtebauer, sozusagen echte Spezialisten der Ästhetik. Das meint zumindest Michael Stege. Er ist der erste Vorsitzende des Vereins Eisenbahnfreunde Helmstedt.

„Die Bahn fährt heute durch die Landschaft“, sagte er am Sonntag im Schützenhaus Helmstedt. Dort richtete sein Verein wieder eine Auto- und Modelleisenbahnbörse aus. Vier Stunden Feilschen, Tauschen und Fachsimpeln – die Eisenbahner hatten an diesem Tag die Oberhand gegenüber Modellautos.

Für die Börsen zuständig ist Günter Krebs (79). Seit den 60er Jahren ist er nach eigenen Worten dem Modellbahnbau verfallen, seit zehn Jahren organisiert er die Börsen. Wer an diesem Tag in das Schützenhaus kam, der fand alles, was das Eisenbahner-Herz höher schlagen lässt: „Manche Rollware ist noch nie ausgepackt worden“, weiß Stege. Tatsächlich ging es vielen Besuchern wohl um Aufstockung ihres Bestands. „Ich will meine Züge komplettieren“, sagte ein Sammler, der am Stand von Henning Kadagies gerade einen Waggong der Spurweite N gekauft hatte.

Nicht alle Besucher sind schon lange den Modellbahnen verfallen. Am Stand von Wolfgang Heuer etwa kaufte eine Kundin ein Modellhaus für die eigene Anlage. Seit einem Jahr lebe sie die Leidenschaft. Geerbt habe sie diese vom Vater. Und so sind es ganz unterschiedliche Motive und Beweggründe, deretwegen die Menschen zur Börse kamen. Eines wurde klar: Modellbahnen überstehen den Wandel der Zeit. Manchmal braucht es halt eine Weile: „Zum Modellbahnbau gehören nicht nur die Bahnen, wir bilden Szenen und Momente ab“, sagte Michael Stege, und: Analog war gestern – heute werden Anlagen über das Mobiltelefon gesteuert. Die nächsten Börsentermine finden sich unter: www.eisenbahnfreunde-helmstedt.de.