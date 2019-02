Gasalarm im Flechtorfer Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr Flechtorf ist am Sonntag, 3. Februar, um 20:42 Uhr in den Sudetenring in Flechtorf gerufen worden. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses klagte über Beschwerden die eine Kohlenmonoxidvergiftung vermuten ließen, berichtet die Feuerwehr. Zwei Atemschutztrupps sind daraufhin in fünf Wohnungen und den Keller des Mehrfamilienhauses gegangen. um die Räume auf eine gefährliche Gaskonzentration zu überprüfen. Letztendlich konnte keine gefährliche Gaskonzentration gemessen werden, so dass die 85 Einsatzkräfte aus verschiedenen Feuerwehren nach rund einer Stunde wieder zurück fuhren.

