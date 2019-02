Die aktiven Mitglieder der Faschingsjugend Querenhorst nach dem Drehen der Heuwürste, in die am Sonntag der Bär eingepackt wird.

Querenhorst. Die Faschingsjugend in Querenhorst wird in diesem Jahr 125 Jahre jung. Am kommenden Wochenende feiert sie das stilecht.

Am Sonntag geht’s dem Bären an das Heu

Seit 125 Jahren treiben sie immer zur Faschingszeit einen Heubären durch das Dorf, die Querenhorster. Und niemand kann so genau sagen, ob es einen Vorläufer dieser Tradition gegeben haben könnte. Auf eines aber haben sie sich geeinigt: Seit 125 Jahren gibt es auch die Faschingsjugend. Und die ist nicht nur für Klamauk zuständig. Im Gegenteil: Sie ist wohl etwas wie ein bindendes Element im Dorf. Am Samstag traf sich die aktuelle Besetzung zu ersten Vorbereitungen für das Faschingsfest in diesem Jahr: Sie drehten Heu.

Dies gleich zur Klärung: Die jungen Frauen und Männer rauchen kein Heu. Sie drehen es zu langen Würsten, um darin ihren Bären zu verpacken. Der ist natürlich ein Zweibeiner, kann sprechen und heißt, wenn er nicht gerade als Bär durch das Dorf getrieben wird, Tom Kahl. Fünf dieser an die zwei Meter langen Würste aus Heu haben sie gedreht. Jetzt warten diese auf ihren Einsatz am kommenden Sonntag. Dann wird Tom damit gut verpackt und ab geht es durch das Dorf.

„Der Brauch des Heubären soll wohl den Winter vertreiben“, glaubt Querenhorsts Bürgermeister Thomas Martini. Vor allen Dingen aber sei er ein großer Spaß. Und genau dafür ist die Faschingsjungend unter anderem zuständig. Aktuell zählt sie 30 Mitglieder, junge Frauen und Männer, hier und da auch ein paar ältere Menschen, nun ja, etwas ältere. Das war nicht immer so. „Früher war die Faschingsjugend ausschließlich Männern bis maximal 25 Jahren vorbehalten“, so Martini. Gut, dass auch Querenhorst mit der Zeit geht.

Das Leben im Dorf an der Schwelle zum Nordkreis funktioniere gut, meint Stefan Ickert. Er ist Mitglied in der Faschingsjugend und fühlt sich dort exzellent aufgenommen. Vielleicht läuft es in Querenhorst aber auch, weil einige Aktive eine Art Schnittmenge darstellen, wie Thomas Martini es erklärt. Er meint damit Menschen, die etwa in der Faschingsjugend als auch bei der Freiwilligen Feuerwehr mitmischen. Die Vernetzung sei in heutiger Zeit wichtig, meint Stefan Ickert. Das Heudrehen am Samstag war der Auftakt für das Jubiläumsjahr. Neben dem Faschingsfest stehen in diesem Jahr das Sommerfest für Kinder und das „Rock in Q-Festival“ auf dem Programm der Jugend, bei der Jugend eine Frage der Einstellung ist.