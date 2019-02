Lieber lateinamerikanische Rhythmen statt Stuhltanz

Seit 2014 bittet Ursula Stadler in der Christuskirche die Generation 50+ unter dem Motto „Mensch tanz doch mit“ zum Tanzkreis. Bis zu 18 Senioren kommen im Foyer der Kirche an jedem 1. und 3. Freitag zusammen, um gemeinsam das Tanzbein zu schwingen.

Von Reihen-, Block- bis hin zu Kreistänzen, bei der zertifizierten Musikgeragogin kommen alle Tänzer auf ihre Kosten. Wobei es den Teilnehmern nicht um die perfekte Haltung gehe, verraten sie. Auf den Spaß komme es an, heißt es geschlossen.

Entsprechend ungezwungen ist die Atmosphäre. Hier ist jeder gleich per du und wird herzlich aufgenommen. Über die Hälfte ist seit Beginn am 7. Februar 2014 dabei. Horst stieß vor zwei Jahren dazu. Seine Tochter war auf die Veranstaltung aufmerksam geworden und habe ihn zum Mitmachen motiviert, erzählt er.

Dass er der einzige Mann unter den Damen ist, störe ihn nicht, sagt er. „Im Gegenteil, ich fühle mich sogar äußerst wohl“, fügt er augenzwinkernd hinzu. Wobei er natürlich über männliche Verstärkung nichts einzuwenden hätte.

Beim Jubiläumstanz am Samstag schaute Richard mit seiner Ehefrau in der Christuskirche vorbei. „Hier herrscht eine großartige Atmosphäre. Man wird mit offenen Armen begrüßt und ist in den Tänzen schnell drin“, begeistert sich der 71-Jährige. Würden sie nicht in Berlin leben, sie würden mitmachen, betont er.

Dass Tanzen keine Frage des Alters ist, beweist der Altersdurchschnitt der Gruppe. Mit ihren 87 Jahren ist Hannelore die Älteste und Ingrid mit 66 Jahren die Jüngste. „Tanzen hält jung und fit“, wissen die zwei. Außerdem fördere es die Konzentrationsfähigkeit, ergänzt die 82-jährige Helga. „Manche Choreographien haben es in sich. Da muss man sich die Schrittfolgen gut einprägen“, betont sie. Und wenn es dann doch einmal statt nach vorn, nach links geht, dann lacht man und macht einfach weiter.

Für die passende Musikauswahl und neue Tänze sorgt Ursula Stadler. Sie weiß, was bei ihrer Gruppe gut ankommt. „Stuhltänze definitiv nicht“, schmunzelt sie, „eher lateinamerikanische Rhythmen oder Irish Folk. Walzerklänge sind auch sehr beliebt.“ So wie der Tennessee Walzer, der immer zum Schluss getanzt wird.

Auch an diesem Samstag wiegt sich die Gruppe nach „Pata, Pata“, „Somethin’ stupid“ und anderen bekannten Musikstücken im Kreis durch den Raum. Als der letzte Akkord ausklingt, klatschen sie begeistert in die Hände und schlendern in den Gemeinderaum, wo zum Jubiläum Kaffee und Kuchen warten.

Eine sympathische Gruppe mit einer engagierten Ursula Stadler an der Spitze, die einmal mehr eindrucksvoll beweisen, dass man in jedem Lebensabschnitt seinen Spaß haben kann