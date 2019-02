Ausblicke: Über den Dächern von Helmstedt

Helmstedt . Der Blick über eine Stadt bietet überraschende Ausblicke: So zum Beispiel von der Dachterrasse des Helmstedter Rathauses.

Die Welt sieht von oben immer anders aus als aus der gewohnten Perspektive in einer Höhe von 1,20 bis 1,90 Metern. Wir haben eine Dachterrasse im Helmstedter Rathaus besucht – und stellen fest, dass Straßen und Wege von dort aus kaum noch auszumachen sind. Auch Straßenlärm dringt kaum nach oben. Was an der Mittagszeit liegen kann.

Wir, das sind Pressesprecherin Martina Hartmann und der Angestellte Holger Haegner, zuständig für die bauliche Unterhaltung des Rathauses. Gemeinsam lassen wir die Blicke schweifen.

In dem Gewirr aus Winkeln, Firsten und Gauben sticht eine Farbe heraus. Ziegelrot. Die Flächen in Quadratmetern anzugeben, ist fast unmöglich. Es müssen Tausende sein.

Von der Kramstraße aus, einer kleinen Gasse, die hinauf zum Holzberg führt, fällt der Blick auf das gegenüberliegende Bekleidungshaus, das zum größten Teil von einer grünschimmernden Metallschicht abgedeckt wird.

Weiter dahinter erhebt sich die rot-braune Dachfläche des Karutz-Gebäudekomplexes, zu dem die Marktpassage gehört. Etwa 30 Tauben thronen auf dem First, wärmen sich in der Sonne und gurren vor sich hin. Für sie scheint der Frühling nicht mehr fern zu sein.

Die Dachterrasse, unser Ausblicksort, befindet sich auf der fünften Etage des Rathaus-Neubaus. Sie gehört zum Sozialtrakt und dient den städtischen Mitarbeiter als Freiluft-Refugium. Früher befand sich dort die Wohnung des Hausmeisters.

Wer sich auf die rund zwölf Quadratmeter große Fläche zum Durchatmen zurückzieht, muss sich ausstempeln, wie man in Behörden sagt. Selbst das Rauchen einer Zigarette wird somit als Auszeit dokumentiert. Der Duft von der großen weiten Welt hat halt seinen Preis.

Bewohner oder Besucher Helmstedts, die bereits den Juleumsturm bestiegen haben, wissen, dass man von dieser Aussichtsplattform aus gleich mehrere Wälder sehen kann. Zwar bietet die Rathaus-Terrasse keinen Rundum-Blick, aber Elm, Dorm und selbstverständlich auch der Lappwald lassen sich zwischen den Dächern zumindest erahnen. Dass das nunmehr gelb gestrichene Krankenhaus der Helios-Klinik ein Blickfang darstellt, verwundert dagegen nicht.

Schließlich entdecken wir eine weiteren Dachterrasse eines Hauses an der Neumärker Straße, die vor Blicken der Passanten in der Fußgängerzone geschützt ist. Gern würden wir auch sie betreten. Daher ein Aufruf an dieser Stelle: Wer ebenso überraschende Ausblicke auf die Stadt genießen kann und sie uns bei einer Stippvisite gewähren möchte, den bitten wir, sich bei uns zu melden. Es muss auch nicht das Stadtzentrum sein.