Kostüme und Mitspiel-Theater sorgen für beste Faschingslaune

Watenstedt. Ein Spende ermöglicht den Auftritt des Duos „Feuer und Flamme“ beim Kinderkarneval im Saal der Gaststätte zur Linde in Watenstedt.

Fröhliches Treiben herrschte beim Kinderkarneval im der Gaststätte Zur Linde in Watenstedt. Etwa 70 kleine Indianer, Prinzessinnen und anders kostümierte Kinder sowie 80 Erwachsene kamen aus den Landkreisen Harz, Helmstedt und Wolfenbüttel hatten dabei viel Spaß.

Julian Hinze vom Festausschuss des Dorfes, der den abwechslungsreichen Programmablauf ausgearbeitet hatte, freute sich in seiner Begrüßung über eine Spende von 371 Euro, „die viele Ureinwohner des Ortes zur Verfügung gestellt hatten“. Die etwa 100 Spender waren im Oktober 2018 in Watenstedt zum Feiern zusammengekommen. Nach Abzug aller Ausgaben war der Überschuss des Festes in Höhe von 371 Euro dem Festausschuss zur Verwendung für die Kinder des Dorfes überreicht worden. Dafür dankte Julian Hinze herzlich und stellte dem Publikum das freie und mobile Mitspiel-Theater „Feuer und Flamme“ aus Braunschweig vor.

Schauspielerin und Theaterpädagogin Tanja Feodora Klinger, die das Theater vor 30 Jahren gegründet hatte, spielte den Gästen des Kinderkarnevals mit ihrem Berufskollegen Christoph Lietz die „Polar-Safari“ mit Abenteuergeschichten vom Nordpol vor.

Alle kleinen Närrinnen und Narren sowie die Erwachsenen sahen den Schauspielern begeistert zu und staunten, was Pepe und Feodora auf ihren Reisen erlebten. So gab es zum Beispiel brasilianische Flöhe, einen Seehund mit einer besonders kalten Schnauze und Kakadus, die um die Wetter krakeelten. Dabei bezogen die Theatermacher immer wieder mehrere Kinder in die Abenteuergeschichten mit ein. Die jungen Akteure hatten daran sichtbar große Freude.

Kein Wunder also, dass es am Ende, nach 45 Minuten, für die „Feuer und Flamme“ -Schauspieler verdienten Beifall gab. Nach einer kurzen Tanzeinlage wurde zum Schluss des Watenstedter Kinderkarnevals ein großes Netz mit unzähligen Luftballons von der Decke des Saals heruntergelassen. Unter großem Jubel machten sich alle Kinder daran, alle bunten Ballons zu zertreten. Für stimmungsvolle Musik sorgte DJ „Loocki“ (Ralf Loock) aus Königslutter. Eine Tombola mit zahlreichen Überraschungen rundete die Karnevalsfeier ab.