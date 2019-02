Als Brikettfabriken die Landschaft des Reviers prägten

Schöningen. Der Heimatverein Schöningen erinnert in seiner Sonderschau auch an einen vergessenen Industriezweig.

Beim Blick auf die vielen handbemalten Jahres- und Jubiläumsbriketts der Braunschweigischen Kohlenbergwerke (BKB), die im Schöninger Heimatmuseum ausgestellt sind, werden bei vielen, vor allem älteren Besuchern sofort Erinnerungen wach: „Ja, wenn die Kohlen kamen, das war immer eine riesige Sauerei“, lacht eine Besucherin: „Wir haben damals immer gesagt: Im weißen Hemd raus und im schwarzen wieder rein.“

Deshalb haben die Macher der Sonderausstellung „222 Jahre Braunkohlegewinnung in der Region Ostfalen“, die sich derzeit im Schöninger Heimatmuseum großen Zuspruchs erfreut, auch einen vertiefenden Blick auf die Geschichte der Braunkohle-Brikettierung geworfen.

Zwar geht die Förderung von Braunkohle im Helmstedter Revier bis auf das Jahr 1794 zurück, doch wurde der Grundstein für die Brikettfabrikation erst um 1860 mit der Entwicklung einer Maschine für die Herstellung von sogenannten Nasspreßsteinen gelegt.

Uwe Kretschmer vom Förderverein des bergmännischen Brauchtums zeigt ein Jahresbrikett der BKB aus dem Jahr 1968. Foto: Markus Brich

„Die BKB erzeugte 1887 in der Fabrik Treue ihre ersten Braunkohlebriketts; eine zweite Fertigung – Trendelbusch – ging 1893 in Betrieb“, heißt es in einer Begleitschrift zur Sonderausstellung. „In den Folgejahren erwarb die Gesellschaft die Anlagen Viktoria Hötensleben, Harbke, Caroline, Jakobsgrube und Fürst Bismarck und steigerte so die Produktion bis 1900 auf mehr als 300 000 Tonnen pro Jahr. 25 Jahre später waren es bereits 1,2 Millionen Tonnen Briketts, die in den Pressen der BKB- Fabriken hergestellt wurden. Mit zwei Millionen Jahres-Tonnen erreichte die Brikettfabrikation im Helmstedter Revier um 1955 ihren Höhepunkt.

Das letzte Brikett wird 1974 gepresst

Aufgrund des sinkenden Verbrauchs an festen Brennstoffen in Industrie und Haushalt sowie des Ausbaus der Stromerzeugung stellte die BKB im Jahr 1974 ihre Brikett-Produktion ein.

„Fünfundsiebzig Jahre sind vergangen, seit im Helmstedter Braunkohlenrevier das erste Brikett hergestellt wurde“, würdigte die BKB in einer historischen Festschrift das Engagement ihrer Beschäftigten in diesem Wirtschaftszweig: „Unzählige Mitarbeiter haben mit ihrer Arbeitskraft über mehrere Generationen einem Spezialzweig des Braunkohlenbergbaus zu seiner vollen Blüte verholfen. Viele Menschen haben bei Staubexplosionen und Werksunfällen ihr Leben gegeben, andere sind in die Lücke gesprungen, um das Werk zu vollenden. Millionen von Abnehmern und Verbrauchern hat der Brennstoff Briketts Wärme und Zufriedenheit gespendet.“

Die in den frühen Gruben des Reviers gewonnene Braunkohle war nur in stückiger Form für die Rostfeuerung beim Hausbrand und den gewerblichen Abnehmern geeignet. Die in großen Mengen beim Abbau anfallende Feinkohle galt als nicht verwertbar und landete lauf Feinkohlenhalden.

Um diese Feinkohle doch nutzbar zu machen wurde das Herstellungsverfahren von Ziegelsteinen abgewandelt, um zunächst sogenannte „Klütten“ zu produzieren. Dazu wurde die Feinbraunkohle mit Wasser und anderen Bindemitteln wie Ton oder Kuhmist vermengt und durch Treten zu einer teigigen Masse geknetet und in Kastenformen gepresst.

Erst die Erfindung der Ziegelpresse um 1860 ermöglichte dann die Herstellung von Nasspreßsteinen in größerem Umfang. Erstmalig im Jahre 1880 gelang es schließlich, nach 22-jährigen Versuchen, getrocknete Braunkohle zu verpressen und die Verarbeitung der Rohkohle nach einer Aufbereitung und Trocknung im Großbetrieb zu Briketts zu verarbeiten. Durch diese Brikettierung öffneten sich für die Verwendung der Braunkohle neue ungeahnte Möglichkeiten – die auch das Arbeitsleben und die Industrie in der Region sichtbar veränderten.

Brikettfabriken schießen wie Pilze aus dem Boden

Das zeigt eindruckvoll die Zahl der Brikettfabriken, die nach und nach im Revier entstanden: 1881 nahm die Brikettfabrik Viktoria in Hötensleben mit drei Pressen ihren Betrieb auf, die bis 1921 produzierte. Ihr folgten 1887 die BKB-Brikettfabrik Grube Treue „Treue l“ bei Offleben mit zwei Pressen, sie wurde noch im November des gleichen Jahres vergrößert und blieb bis 1920 in Betrieb. 1888 eröffnete die Familie von Veltheim die Brikettfabrik „Harbke“, die zwar schon 1909 stillgelegt und abgebrochen, jedoch an gleicher Stelle durch einen Neubau mit drei Pressen ersetzt wurde. In den Folgejahren wurde diese neue Fabrik um sech weitere Pressen erweitert. 1915 übernahm die BKB diese Anlage und betrieb sie bis 1930. So lange blieb auch die Brikettfabrik Jacobsgrube bei Pr. Börnecke unter Dampf, die in den Jahren 1880-89 entstanden war und 1929 von der BKB übernommen wurde.

1880 wurde die Brikettfabrik Caroline bei Offleben mit sieben Pressen gebaut, sie blieb bis 1933 in Betrieb. Die Vereinigten Braunkohlenwerke Frellstedt errichteten in den Jahren 1893-98 die Brikettfabrik „Fürst Bismarck“ bei Völpke, die bis in Jahr 1992 Briketts produzierte. 1889 entstand die Vereinigte Friederike Brikettfabrik bei Hamersleben, sie blieb bis 1903 in Betrieb. 1893 nahm die für die BKB die zweite Brikettfabrik Grube Treue, genannt „Treue II“ mit drei Pressen die Arbeit auf – bis 1923. Ebenfalls 1893 startete die BKB-Brikettfabrik Grube Trendelbusch, genannt „Treue III“, mit drei Pressen die Produktion – bis 1959.

Ihre letzte Brikettfabrik Grube Treue („Treue IV“) gründete die BKB im Jahr 1900. Sie wurde 1914/15 erweitert. Am 31. März 1974 endet die Briketterzeugung der BKB mit der Stilllegung der Fabrik Treue und der Abschaltung des gleichnamigen Kraftwerks.

Schmuckbriketts erinnern heute an die Ära

Von dieser Brikett-Ära künden im Schöninger Heimatmuseum zahlreiche, liebevoll gestaltete Schmuckbriketts. „Die Jahresbriketts gab es immer zum Jahresende von der BKB für die Mitarbeiter als Aufmerksamkeit“, weiß Uwe Kretschmer vom Förderverein des bergmännischen Brauchtums im Helmstedter Revier. „Für deren Herstellung hatte das Unternehmen extra zwei Leute beschäftigt.“ Bis zum Ende der Brikettherstellung 1974 sei an dieser Tradition festgehalten worden.

„Von den Jahresbriketts haben wir inzwischen mehr als genug, mindestens zwei vollständige Sätze“, sagt Kretschmer. Exponate von individuellen Jubiläumsbriketts, die zu besonderen Anlässen gefertigt worden seien wie zum Beispiel Briketts mit den Namen der Mitarbeiter für deren 25- oder 50-jährige Betriebszugehörigkeit, so Kretschmer, suche der Verein jedoch immer.