Streetscooter gegen Kleinbus – zwei Menschen verletzt

Zwei Fahrzeuge sind auf der Straße Zur Neuen Breite in Helmstedt kollidiert. Zwei Personen wurden verletzt..

Helmstedt. Der Zusammenstoß ereignet sich im Gewerbegebiet Neue Breite in Helmstedt. Die beteiligten Fahrer müssen ins Krankenhaus.

Zwei Menschen wurden am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Zur Neuen Breite verletzt. Laut Mitteilung der Polizei entstand dabei ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro.

Nach polizeilichen Erkenntnissen und Aussagen der Beteiligten befuhr gegen 8.53 Uhr ein 38 Jahre alter Fahrzeugführer aus dem Landkreis Börde mit seinem gelben Elektro-Streetscooter die Straße Am Lohen und wollte die Straße Zur Neuen Breite in Richtung der Straße Hinter der Ziegelei überqueren. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten 44 Jahre alten Fahrer aus Helmstedt, der mit seinem blauen VW Multivan auf der Straße Zur Neuen Breite in Richtung Bundesstraße 244 unterwegs war. Trotz Vollbremsung konnte der Fahrer des Multivan einen Zusammenstoß auf der Kreuzung nicht vermeiden.

Laut Polizei zogen sich beide Fahrzeugführer Verletzungen zu. Während der 38 Jahre alte Fahrer des Streetscooter mit einem Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum gebracht wurde, begab sich der 44 Jahre alte Multivan-Fahrer später selbstständig ins Krankenhaus. Dort wurden beide einer ärztlichen Untersuchung unterzogen und vorsorglich stationär aufgenommen.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.