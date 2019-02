Im Dorfkrug muss viel los gewesen sein

Viel los war in Papenrode bei der Kindermaskerade. In fantasievollen Kostümen liefen die Kinder auf.

Der Dorfkrug in Papenrode muss ein ganz besonderer Ort gewesen sein, wenngleich ein etwas zwielichtiger. Das geht zumindest aus den Sketchen hervor, die die Männer der Schützen im Nordkreis-Dorf am Samstagabend anlässlich des diesjährigen Schützenballs im Saal des Restaurants Lapau präsentiert haben. Eine Reihe komischer Momente, die die etwa 150 Gäste mächtig amüsierten. Der Ball war Teil des jährlichen Wintervergnügens der Schützen, sozusagen das Faschingsfest der Uniformierten und ihrer Freunde.

Beim Wurstsammeln ging es am Sonntag in verrückten Kostümen und mit musikalischer Begleitung vom Spielmannszug Süpplingen durch Papenrode. Foto: Erik Beyen

Los ging die Sause mitten im Winter am Samstag mit der Kindermaskerade. „Die ist wirklich sehr gut angenommen worden“, sagte der Vorsitzende, Tobias Rothe, am Samstag am Rande des Balls. Zuständig für den Spielspaß im Schützenheim waren demnach Klara, Alexandra, Simone und Rainer. Während die Kinder spielten, servierten die Damen des Schützenvereins den Erwachsenen Kaffee und Kuchen.

Am Abend folgte der traditionelle Schützenball mit besagten Einlagen der Herren. Im Wechsel kümmern sich Frauen und Männer um die schauspielerische Einlage zum Ball. In diesem Jahr haben die Männer etwas zurückgeblickt, nämlich auf jene Zeit, als im Gebäude des Lapau noch der Dorfkrug zur Geselligkeit bei Bier, Schorle und anderen Getränken lud.

Was da für Charaktere auf den armen Angestellten eingewirkt haben müssen: Dank der herrlich schrägen Darbietung der Schützenmänner, die in eine mitreißenden Rhythmusperformance, auf Werkzeugkisten zelebriert, mündete, wissen es jetzt alle. Der Dorfkrug war wohl ein Schmelztiegel der Verrücktheiten. Um den musikalischen Rahmen kümmerte sich am Abend ein Duo vom Musikspaß Eldingen.

Bis in die frühen Morgenstunden, es mag so gegen 3 Uhr gewesen sein, haben sie im Saal kräftig gefeiert, feucht-fröhlich, versteht sich. So erzählte es Tobias Rothe am Sonntagmittag. Da hatten sie bereits einige Kilometer durch das Dorf hinter sich: Wurstsammeln in verrückten Kostümen und mit musikalischer Begleitung vom Spielmannszug Süpplingen unter Leitung von Dieter Holste. Ein stramme Leistung war das. Damit die Schützen auch bis zum Verzehr der gesammelten deftigen Köstlichkeiten durchhalten konnten, hatten Barbara und Rolf Täger sozusagen zur Kaffeepause in der Mittagszeit geladen.

Am Sonntagnachmittag endete die Sause der Schützen mitten im Winter im Schützenheim. Für so manchen der Teilnehmer dürfte das Frühstück am Montag wohl ein echtes Katerfrühstück geworden sein.