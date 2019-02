Unbekannte brechen in Lackiererei in Helmstedt ein

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in eine Autolackiererei in der Marientaler Straße in Helmstedt eingebrochen. Nach Polizeiangaben sind die Täter zwischen Montagabend 18 Uhr und Dienstagmorgen 7.25 Uhr auf das Gelände der Lackiererei gelangt. Hier zerstörten sie ein Fenster an der rückwärtigen Gebäudeseite und stiegen durch dieses ins Innere. Laut Polizei wurde dort ein Fahrzeug nach Wertgegenständen durchsucht und ein Satz Autoräder geklaut. Danach flohen die Täter. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf 4000 Euro. Die Polizei nimmt an, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um ihre Beute abtransportieren zu können. Die Beamten bitten Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, sich bei der Polizei unter

(0 53 51) 52 10

melden.