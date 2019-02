DRK startet Offensive: Fit in Erster Hilfe

Plötzlich passiert es, und ein Mensch befindet sich in einer Notlage – ob auf der Straße, am Arbeitsplatz oder in der Turnhalle. „Sind Sie fit, ihm zu helfen?“, fragt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in einer Aktionskampagne. Weil der Niedersächsische Landesverband bei vielen Menschen ein Nein auf diese Frage vermutet, initiiert er eine Kursreihe mit dem Titel „Fit in Erster Hilfe“.

Es sind Abendveranstaltungen, die nicht länger als anderthalb Stunden dauern. Die Themen variieren. Beim DRK-Kreisverband Helmstedt finden sie immer montags ab 18 Uhr in der Zentrale an der Schöninger Straße 10 statt. Pro Teilnehmer wird eine Gebühr von 5 Euro erhoben.

Ehrenamtskoordinatorin Elke Menzel-Schäfer stellt klar: „Unser neues Angebot ersetzt nicht den für Autofahrer vorgeschriebenen Erste-Hilfe-Kurs.“ Der sei viel umfassender und finde als Acht-Stunden-Block – an festgelegten Wochenendterminen – wechselnd in Helmstedt, Königslutter und Schöningen statt.

Bei den Montagskursen geht es um die Auffrischung des einmalig Gelernten beziehungsweise überhaupt darum, Menschen dafür zu sensibilisieren, dass sie im Notfall Erste Hilfe leisten. Enno Deuter ist von Beruf Rettungsassistent, beim DRK ist er als Ausbildungsbeauftragter ehrenamtlich tätig. Er weiß aus der täglichen Praxis, worauf es ankommt: „Dass man stehenbleibt, wenn jemand medizinische Hilfe braucht, dass man ihm beisteht und gegebenenfalls die Notfallnummer 112 anwählt. Dann ist dem Betroffenen schon viel geholfen.“

Ja, es koste auch Überwindung, Erste Hilfe zu leisten, vielleicht sogar Wiederbelebungsversuche zu starten – vor allem dann, wenn man nicht genau weiß, wie das geht. Andererseits muss auch nicht bei jeder kleinsten Wunde gleich der Notarzt gerufen werden.

Damit Ersthelfer die Lage besser einschätzen und dem Patienten fachgerecht helfen können, finden solche Abende statt. Sie sind überschaubar und damit besser auf die Terminplanung im Alltag abgestimmt, hofft das DRK. Gegliedert sind sie in acht Themen. Dazu gehören akute Erkrankungen (Schlaganfall oder Herzinfarkt), die Versorgung von Kindern, persönliche Notfallvorsorge, Senioren, Sport, Verkehr und allgemeine Verletzungen.

Am ersten Abend anfangs dieser Woche hatte Phillip Faltenberg (18), der beim DRK ein freiwilliges soziales Jahr leistet, die Aufgabe, die Teilnehmer in die Technik der Herz-Lungen-Wiederbelebung einzuweisen.

Jede Woche wechselt das Thema, nach einem Umlauf beginnt der Reigen von Neuem. Oder aber aus dem Kreis der Teilnehmer kommt eine Anregung, die das Unterrichtsangebot erweitert.

Die DRK-Helfer in Helmstedt arbeiten an einem großen Ziel: „Wir möchten, dass das Wissen und die Bereitschaft, zu helfen, bei uns ein Niveau wie in skandinavischen Ländern, erreicht. Dort wissen die meisten Schulkinder, wie die Erstversorgung von Verletzten funktioniert.“

Der Schulsanitätsdienst vom Gymnasium am Bötschenberg weiß die Dienste der Ausbilder zu schätzen und hat nun „Erste Hilfe“ auf den Stundenplan schreiben lassen. „Wir sind jederzeit bereit, auch andere Schulen zu besuchen“, betont Phillip Faltenberg. Auch für Firmen und Sportvereine wäre das denkbar.

Telefonische Anmeldungen für „Fit in Erster Hilfe“ nimmt das DRK Helmstedt unter (0 53 51) 58 58 0 entgegen. Alle Termine finden sich in der App „Mein DRK“.