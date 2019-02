Helmstedt erhält Denkmalschutz-Büro

Ortskurator Karl-Heinz Broska von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz vor dem künftigen Büro der Stiftung am Batteriewall in Helmstedt.

Karl-Heinz Broska ist Ruheständler. Einer, wie Helmstedt ihn braucht. Dem 69-Jährigen ist es zu verdanken, dass die Stadt auf der Karte des Denkmalschutzes in Deutschland künftig eine hervorgehobene Rolle spielt. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat ihn zum Ortskurator ernannt. In dieser ehrenamtlichen Funktion soll Broska vom 1. März an den Denkmalschutz-Gedanken nicht nur in Helmstedt fördern, sondern auch in Braunschweig und Wolfsburg. Denn diese Städte gehören zu seinem Zuständigkeitsbereich.

Helmstedt, das sei ein sehr emotionales Thema für ihn, sagt Broska. „Hier bin ich aufgewachsen, hier sind mir so viele Menschen begegnet und ans Herz gewachsen.“ Dieses starke Gefühl der Verbundenheit steht am Anfang all seiner Motivation, erfahren wir im Gespräch mit dem 69-Jährigen. Er hat es zunächst auf das bauliche Erbe seiner Heimatstadt übertragen und später auf den Erhalt wichtiger Zeugnisse der Baukultur generell.

Denkmalschutz ist für Broska keine Frage architektonischer Prominenz. „Die Größe oder Funktion eines Gebäudes ist nicht maßgeblich. Es gibt kleine und versteckte Objekte, deren Rettung sich absolut lohnen kann“, meint der 69-Jährige. Weil Gebäude immer etwas über Menschen zu erzählen haben. Womit sich der Kreis zur Ursprungsmotivation schließt. Broska hat reichlich Erfahrung gesammelt mit dem Denkmalschutz, als er vor einigen Jahren ein Objekt in Familienbesitz in der Braunschweiger Straße von Grund auf restaurieren ließ: ein Helmstedter Fachwerk-Juwel aus dem 17. Jahrhundert. Die Zusammenarbeit mit der Stadt und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz sei sehr positiv gewesen, erzählt der 69-Jährige. Das blieb haften. Ein anderes Gebäude in Familienbesitz, das im Volksmund „Hexenhäuschen“ genannte Wohnhaus am Batteriewall, soll nach Sanierung und Umbau als Denkmalschutz-Büro dienen. Broska stellt es für diese Zwecke kostenlos zur Verfügung. Ein Baustein seines Credos: „Die Bürger sollten mehr Flagge zeigen für Helmstedt.“

20 Stunden wöchentlich wird sich Broska ab März ehrenamtlich für den Denkmalschutz engagieren, mit festen Bürozeiten. „Ich werde ansprechbar sein für jeden, der Rat sucht.“ Und bei Bedarf werde er Experten der Denkmalschutz-Stiftung aus Bonn nach Helmstedt holen.

Zu tun gebe es jede Menge, sagt der 69-Jährige. Die Helmstedter Wallanlagen zum Beispiel verdienten viel mehr Aufmerksamkeit – und Pflege. Auch auf das Waldbad Birkerteich werde er seinen Scheinwerfer richten. Derzeit prüft Broska, wie sich Spenden für den Erhalt von Gebäuden, Gärten oder Parks -- vielleicht durch „Crowdfunding“ im Internet – einwerben ließen. „Ich bin mir auch nicht zu schade, mich mit der Sammelbüchse auf dem Markt zu stellen“, kündigt er an.

Den jährlich und bundesweit im September ausgerichteten Tag des Denkmalschutzes möchte der Privatmann schon 2019 zu einem Helmstedter „Feiertag“ machen. Ein Tag mit Musik und Aktionen, an dem die Menschen spüren sollen, in welch schöner Stadt sie zu Hause sind.

Wer mehr erfahren oder helfen möchte, erreicht Broska unter (0151) 14511581 oder per E-Mail an: khb-helmstedt@t-online.de.