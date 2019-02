Lärmschutz für Königslutter von der EU verordnet

Der Name klingt ein wenig sperrig: Zum ersten Mal muss sich Königslutter mit dem Thema Lärmaktionsplan auseinander- und damit eine EU-Richtlinie umsetzen. So wie beinahe alle Kommunen in Niedersachsen derzeit. Gerade hat auch die Stadt Helmstedt die öffentliche Auslegung ihres Lärmaktionsplanes beendet, einen Schritt, den Königslutter gerade vorbereitet. Im Kern geht es darum, Lärmprobleme und -auswirkungen zu regeln. Das betreffe vor...