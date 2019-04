Lieder von Idylle bis Weltschmerz in Königslutter

Romantisch wurde es am Samstag in der Stadtkirche Königslutter. Die Propsteikantorei hatte dort zum „Liederabend Schumann Heine Schubert“ geladen. Eine hochkarätige Besetzung machte das Konzert zu einem wahren Geheimtipp in der Klassik-Szene. Bariton Marco Vassalli, der sonst in den kulturellen Metropolen und Opernhäusern der Welt anzutreffen ist, gastierte nun schon zum zweiten Mal in der Stadt am Elm.

Im Oktober vergangenen Jahres war er das erste Mal in Königslutter, als er im Zuge der Reihe „Leonard Bernstein 100“ ein Konzert gab. Am Samstag wurde es von der Epoche her jedoch nicht so modern wie im Oktober, denn Wengler und Vassalli widmeten sich drei Zyklen des Komponisten und Dichters Robert Schumann, die auch Heine-Gedichte beinhalten, zeigten aber auch, wie sich Franz Schubert dem romantischen Dichter annahm.

Das Konzert begann mit Schumanns Zyklus „Liederkreis op. 24“ aus dem Jahr 1840. Marco Vassalli zeigte schon während der ersten Stücke, dass er Heines manchmal widersprüchlichen Beschreibungen von Idylle und Schmerz ausdrucksstark und konsequent gerecht wird. Das Publikum war sichtlich fasziniert von den Darstellungen des lyrischen Ichs, die meist in Vergleichen mit dem Tod gipfelten.

Doch auch Franz Schuberts Inszenierungen von Heine-Texten machten dem Bariton keine Probleme. Von Wut bis Weltschmerz konnte er das Publikum stets mitreißen. Nach dem ersten Zyklus spielte Propsteikantor Matthias Wengler ein Klaviersolo aus Franz Schuberts „Moment musical As-Dur D 780 Nr. 2“. Mit diesem Stück und mit Schumanns Zyklus „Kinderszenen op. 15“ zeigte der Kantor, dass ihm schnelle und pointierte Stücke genau so mühelos von der Hand gehen wie träge und melancholische Passagen der Komponisten.

Der instrumental gestaltete Zyklus „Kinderszenen“ stellte einen Kontrast innerhalb des Konzertprogramms dar. So gestalten sich die Melodien oft fröhlich, meist einfach, aber nie zu simplifiziert. Kindheitsthemen werden von Schumann aus der Sicht Erwachsener interpretiert.

Mit dem Konzert haben die Freunde der Propsteikantorei und der Propstkantor wieder unter Beweis gestellt, dass Königslutter als Ort für klassische Konzerte großes Potential beweist. Das nächste Klassikkonzert der Kantorei findet am 22. April um 18 Uhr im Kaiserdom statt. Dort werden Stücke von Wagner, Strass, Marcello und Strawinsky dargeboten. Tickets gibt es in der Buchhandlung Kolbe.