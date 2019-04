"Helmstedt entdecken" bietet viele neue Perspektiven

Blick vom Hausmannsturm in die Fußgängerzone.

Einen furiosen Start in die in die Frühlingssaison erlebte Helmstedt mit seinem verkaufsoffenen Sonntag, den der Stadtmarketingverein Helmstedt aktuell am Wochenende unter das Motto "Helmstedt entdecken" gestellt hatte.

Denn dieser Aufforderung kamen Einwohner der Stadt und viele Besucher aus dem Umland bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen nur zu gern nach: rappelvoll die Innenstadt, Schlangen vor den Eisdielen, kein freier Sitzplatz mehr vor den Straßencafés – ein Bild, das fast schon mediterrane Gefühle aufkommen ließ.

Die vertraute Stadt aus ungewohnter Perspektive erleben zu können – auch das kam beim Publikum an. So erntete Drohnenpilot und Filmproduzent Dirk Hattenbach in der Marktpassage nicht nur viel Lob vom Publikum für seine atemberaubenden Kameraflüge, die eine faszinierende Sicht auf die Kreisstadt erlauben. Auch die spektakulären Momente, die der Unterwasserfotograf Hattenbach im Waldbad und Hallenbad eingefangen hat, hinterließen sichtlich Eindruck auf die Betrachter.

Voll wie selten war die Helmstedter Innenstadt am verkaufsoffenen Sonntag. Foto: Markus Brich

Selbst einmal einen Blick von ganz oben zu riskieren oder nur einmal in Gebäude zu werfen, die nicht immer frei zugänglich sind, diese Chance wurde am Sonntag eifrig genutzt. Die Turm-Tour, die zu Hausmanns-, Juleums-, Pulver-, Wehr- und Eulenturm sowie zur Stadtmauer führte, sei vom Publikum super besucht worden, freute sich Kerstin Pflaum vom Stadtmarketing. Ebenso positive Resonanz habe es auf den historischen Stadtrundgang der SPD gegeben.

Ein stetes Auf und Ab herrschte am Nachmittag auf der schmalen Holztreppe, die ins Helmstedter Wahrzeichen, den Hausmannsturm, führt. Einen Blick ins dortige Trauzimmer zu werfen oder sich über den Hausmann und seinen Gesellen zu informieren, auch diese Gelegenheit wurde gern genutzt.

Ein Bilderbuch-Sonntag also, der beste Werbung für die Stadt war.