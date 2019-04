Neue Tore für Wahrstedts Straßen-Hockey-Kids

Wahrstedt. Herbert Krebs baute mit seinem Enkel Jonathan an neuen Toren für die die Hockey-Kinder am Wendehammer im Riedetal.

Langeweile im Dorf? Das sagen sicher nur solche, die das Dorf nicht kennen. Wer glaubt, in Wahrstedt ist es für die Jugend langweilig der irrt sich gewaltig, heißt es in einer Mitteilung.

Spontan oder per Smartphone treffen sich Kinder und Jugendliche bei fast jedem Wetter zu einem Strassenhockey-Match auf dem Wendehammer im Riedetal. Ohne viel Spektakel wird für ankommende Autos ganz schnell einfach mal ein Tor zur Seite geschoben und Platz gemacht. Dann geht es weiter. Wer mit den Jungs in Kontakt kommt merkt bald, wie hilfsbereit und freundlich die Jugendlichen sind. Den mehreren Jahre alten Hockeytoren, ehemals gebaut von Christian Braatz, sah man die sportliche Beanspruchung an. Vor allem die defekten Netze verhinderten oftmals klare Ergebnisse. Um den Jugendlichen die Freude am Spielen nicht zu nehmen mussten neue Tore her.

Hier kommt Herbert Krebs, der Großvater von Jonathan Kolbig, ins Spiel. Auf Jonathans Anregung hin baute Jonathan mit seinem Opa zwei neue Tore, die nach Fertigstellung dann auch schnell zum Einsatz kamen. Nun kann das Spiel mit neuen Toren, dichten Netzen und vor allen Dingen klaren Ergebnissen weitergehen.

Viel Spaß hatte auch der Schüler Ludovico aus Helmstedts Partnerstadt Fiuggi, eine Stadt in Italien. Als Austauschschüler des Bötschenberg Gymnasiums Helmstedt war er eine Woche Gast bei der Familie Kolbig. Diese Zeit nutzte er natürlich zu einem Spiel auf dem Wendehammer im Riedetal. Nahtlos reihte er sich in die Mannschaft ein.