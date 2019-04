Helmstedt. Die Täter sind laut Polizei über das Dach in das Gebäude eingedrungen und haben einen Tresor aufgebrochen.

Unbekannte brechen in Helmstedter Bäckerei ein

Unbekannte sind nach Polizeiangaben in eine Bäckereifiliale im Elzweg eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagmorgen, 10 Uhr, und Montagmorgen 4.50 Uhr.

Eine Angestellte hatte den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Ermittler der Polizei haben die Tat rekonstruiert und gehen davon aus, dass die Unbekannten über das Dach in das Gebäudes reingekommen sind. In den Räumen der Bäckereifiliale wurde ein Tresor geöffnet und das darin befindliche Bargeld entwendet. Wie hoch der Bargeldbetrag war, werden die Ermittlungen ergeben. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen hinweise an:

(05351) 5210

.