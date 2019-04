Drei Einsätze für Helmstedter Feuerwehr in kurzer Zeit

Drei Einsätze in kurzer Zeit für die Ortsfeuerwehr Helmstedt am heutigen Montag. Bereits um 11.15 Uhr wurden die Kameraden zu einer Tierrettung in die Markt-Passage in der Neumärker Straße gerufen. Vor Ort habe sich eine Taube in die Passage verirrt und an einer Einrichtung zur Abwehr von Vögeln verletzt. Die Taube wurde anschließend aus der misslichen Lage befreit, teilt die Feuerwehr mit.

Noch während des Einsatzes, um 12.09 Uhr, wurden die Feuerwehrleute zur Unterstützung des Rettungsdienstes angefordert. Im Max-Planck-Weg galt es Tragehilfe zu leisten. Eine Person wurde mit Hilfe der Drehleiter transportiert. Von dort aus ging es um 13.04 Uhr direkt weiter zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Industriegebäude in der Porschestraße. Hinzu kam auch die Ortsfeuerwehr Emmerstedt. Vor Ort waren seitens der Feuerwehr jedoch keine Maßnahmen notwendig. Um 14:15 Uhr rückten alle Einsatzkraft wieder ein.