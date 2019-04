Steuerfahnder im China-Restaurant: Chef weist Vorwurf zurück

Die Steuerfahndung hat am 1. April das bereits geschlossene China-Restaurant Mandarin in Helmstedt und Privaträume durchsucht. „Ich habe zunächst an einen Aprilscherz geglaubt und die Kameras gesucht“, sagte Kin Man Wong am vergangenen Freitag in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Der Inhaber des...