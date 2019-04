Helmstedt: 18-Jähriger wird vom eigenen Auto gegen Wand gepresst

Helmstedt. Ein junger Mann vergisst die Handbremse anzuziehen. Er will das rollende Auto stoppen und wird von diesem gegen eine Hauswand gepresst.

Am Montagmittag kam es in Helmstedt in der Straße Bauernbreite zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten. Gegen 12.55 Uhr stellte ein 18-jähriger Mann seinen Opel vor einem Wohnhaus ab. Als er den Wagen bereits verlassen, hatte stellte er fest, dass er vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen.

18-Jähriger versucht Fahrzeug aufzuhalten

Das Fahrzeug rollte nach hinten und drohte, gegen die Hauswand zu stoßen. Der junge Mann versuchte, den Wagen zu stoppen, es gelang ihm aber nicht.

Er wurde zwischen dem Opel und der Hauswand eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Der 18-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum verbracht.