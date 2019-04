Saubere Sache: Lehre räumt auf

Unter dem bewährten Motto „Lehre packt´s an – Saubere Gemeinde 2019“ hat die Umweltwoche in der Gemeinde Lehre vom 25. bis 31. März stattgefunden. Insgesamt 21 Institutionen, Vereine und Verbände haben mit rund 150 Erwachsenen, 80 Kita- und 173 Schul-Kindern an der Aktion teilgenommen, teilt die Gemeinde Lehre mit. Die freiwilligen Helfer wurden von der Gemeinde Lehre mit Handschuhen und mehr als 200 Müllbeuteln ausgestattet, bevor die...