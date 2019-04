Tennis-Senioren aus Königslutter treffen sich

Die Freunde des Tennissports denken jetzt schon an den Spielbetrieb auf den Außenplätzen. Bevor es jedoch so weit ist, trafen sich die Seniorengruppe aus Königslutter und die etwa gleichaltrigen Spieler vom TSV Lucklum zu einer freundschaftlichen Begegnung in der Sporthalle des Avalon Hotelpark Königshof. Die Verbindung der zwei Vereine besteht schon seit 16 Jahren. Einige haben schon die 80 Jahre erreicht oder überschritten. Foto: Privat

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder