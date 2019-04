Glentorf füllt ganzen Wagen mit Müll

30 fleißige Helfer sind in Glentorf zusammengekommen und haben das Dorf aufgeräumt.

Glentorf. 30 fleißige Helfer haben fleißig Unrat in Glentorf gesammelt. Am Ende war ein ganzer Wagen voll mit Müll.

„Glentorf räumt auf!“ – Unter diesem Motto fand der diesjährige Umwelttag in Glentorf statt. Der Ortsrat Glentorf /Klein Steimke hatte zu dieser Aktion eingeladen und über 30 fleißige Helfer und Helferinnen nahmen daran teil.

Viele Kinder, die Jugendfeuerwehr, Kinder aus dem Kindergarten und Eltern sammelten fleißig Unrat, den Andere einfach in die Gräben warfen oder in der Feldmark abgestellt hatten, heißt es in einer Mitteilung.

Am Ende war ein ganzer Wagen voll Müll gesammelt worden. Zum Schluss gab es für alle noch eine Stärkung in Form von Hotdogs und kalten Getränken. Foto: Privat