Helmstedt: Beschuldigter wieder auf freiem Fuß

Der am Montagnachmittag nach einer Schlägerei unter Syrern in der Kornstraße festgenommene 20-Jährige aus Königslutter ist wieder auf freiem Fuß. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, sei der junge Mann nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen neun Personen mit syrisch-arabischen Wurzeln von einem 24 Jahre alten Opfer und einigen Zeugen belastet worden. Dem 20-Jährigen aus Königslutter werde vorgeworfen, den 24-Jährigen aus Helmstedt mit einem gefährlichen Gegenstand angegriffen und verletzt zu haben. „Das 24 Jahre alte Opfer war nach der Auseinandersetzung in dem Hausflur eines Wohnhauses in der Kornstraße aufgefunden und mit Verletzungen ins Helmstedter Klinikum eingeliefert worden“, sagte Polizeisprecher Thomas Figge.

Die Verletzungen hätten sich als nicht so gravierend erwiesen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sei der Beschuldigte auf freien Fuß gesetzt worden. „Nach wie vor liegen die Gründe für die Auseinandersetzung im Unklaren“, so der Polizeisprecher. Zur Befragung der Beteiligten müssten Dolmetscher eingesetzt werden.