Land fördert Süpplingens Hallenbau mit maximal 500.000 Euro

Mit dem geplanten Sporthallenneubau in Warberg und der 50-Jahr-Feier der Samtgemeinde Nord-Elm befasste sich am Mittwoch der Samtgemeinderatsausschuss für Jugend, Freizeit, Sport, Soziales und Kultur. Als Ersatz für die abgängige Süpplinger Nord-Elm-Halle plant die Samtgemeinde einen Neubau in Warberg am Sportplatzgelände. Samtgemeindebürgermeister Matthias Lorenz hat sich nun noch einmal beim niedersächsischen Innenministerium...