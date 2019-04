Helmstedt. In einem Einkaufszentrum in der Werner-von-Siemens-Straße brechen die Unbekannten gewaltsam eine Notausgangstür auf.

Zu einem Einbruch in ein Friseurgeschäft in einem Einkaufszentrum in der Werner-von-Siemens-Straße kam es am frühen Donnerstagmorgen. Gegen 3.26 Uhr wurde ein örtliches Sicherheitsunternehmen auf den Einbruch aufmerksam, teilt die Polizei mit. Vor Ort stellten die Mitarbeiter eine gewaltsam geöffnete Notausgangstür fest.

Ob und was in den Räumen entwendet wurde, kann die Polizei noch nicht sagen. Zeugenhinweise an

(05351) 5210

.