Gewerbegebiet Barmke noch ohne Förderzusage

Bei dieser Bürgerversammlung in Barmke am 10. April 2018 wurde über das Gewerbegebiet an der A2 informiert.

Im Betriebsausschuss des Helmstedter Regionalmanagements (HRM) hatte Radeck die schlechte Nachricht in der vorigen Woche weitergereicht. Die Finanzierungslücke müsse nun mit Hilfe von Fördermitteln aus der Kohlekommission geschlossen werden – oder über eine Zwischenfinanzierung durch die beiden Projektpartner Stadt und Landkreis Helmstedt. Steht das Vorhaben damit vor einer ungewissen Zukunft?

„Als wir vorletztes Jahr in die Vorbereitung zur Antragstellung gegangen sind, waren die Fördertöpfe des Landes noch gut gefüllt“, erläutert Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert. „Inzwischen sind diese Töpfe offenbar überzeichnet. Die Landesregierung hat sich entschieden, möglichst vielen Antragstellern zu helfen, doch die einzelnen Fördersummen fallen kleiner aus.“ Statt der erhofften 90-Prozent-Förderung für das Gewerbegebiet Barmke – was 11 Millionen Euro entsprochen hätte – seien jetzt noch maximal fünf Millionen Euro für Einzelprojekte verfügbar. Auch diese Summe sei noch ein ungefangener Fisch.

Das Land mache es sich einfach, so Schobert, wenn es davon ausgehe, dass sich Helmstedt das benötigte Geld ersatzweise bei der Kohlekommission des Bundes holen könnte, die den Strukturwandel in deutschen Kohlerevieren in den nächsten Jahren mit Milliardenbeträgen fördern soll. „Wir sind jetzt in einer formalistischen Falle gefangen“, sagte Schobert. „Wir sind ausschreibungsbereit, können aber nicht handeln, solange uns von keiner Seite eine Förderung zugesichert worden ist.“

Das Maßnahmengesetz des Bundes zur Strukturförderung in den Kohlerevieren stehe in den Eckpunkten fest. Das zustimmungspflichtige Gesetz müsse den Bundestag und den Bundesrat erst noch passieren. „Ende Mai wissen wir hoffentlich, mit welcher Unterstützung des Bundes wir rechnen können“, so Schobert.

Den Förderantrag beim Land Niedersachsen hält die Stadt als Antragsteller aufrecht. Mit entsprechenden Resolutionen hätten der Helmstedter Rat und der Kreistag kürzlich dafür gesorgt, den Antrag erneut „existent werden zu lassen“, erklärte Schobert. Noch sei nichts abschlägig beschieden worden, auf das Prüfungsergebnis warte man nun. „Sollten wir vom Bund kein Geld für Barmke erhalten, dann müsste uns das Land mehr als fünf Millionen Euro geben“, forderte der Bürgermeister. Schließlich habe das Helmstedter Braunkohlerevier die Wirtschaft und die Haushalte in Niedersachsen jahrzehntelang mit Energie versorgt.

Als die Kohle-Ära 2016 in Helmstedt zu Ende gegangen sei, habe die Landesregierung die Tragweite nicht richtig eingeschätzt, kritisierte Schobert. „Damals kam Umweltminister Olaf Lies zu uns, er hat sich nicht weggeduckt. Wo aber war Ministerpräsident Weil?“

Helmstedt brauche das Land Niedersachsen auch bei den Verhandlungen mit der Mibrag und ihrem tschechischen Mutterkonzern, wenn es um die Nachnutzung der Industrieflächen am Kraftwerksstandort Buschhaus gehe, betonte Schobert. Angesichts der Größenordnung des Strukturwandels und der Summen für Grundstücksflächen, um die es gehe, könne man Stadt und Landreis Helmstedt bei den Verhandlungen nicht alleine lassen.

Ministerpräsident Stephan Weil und Umweltminister Olaf Lies hätten durch Intervention im letzten Moment dafür gesorgt, dass Helmstedt überhaupt erwähnt werde in der Endfassung des Textes für das Strukturstärkungsgesetz des Bundes, betonten der SPD-Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs und der SPD-Landtagsabgeordnete Jörn Domeier gegenüber unserer Zeitung. „Die Tür steht damit zumindest einen kleinen Spalt auf, ein Grund zum Jubeln ist das noch nicht“, sagte Mohrs. Es müsse jetzt über alle Parteigrenzen hinweg daran gearbeitet werden, das Bestmögliche für das Helmstedter Revier herauszuholen, so Mohrs und Domeier.

Das Helmstedter Revier sei mit Abstand das kleinste der deutschen Braunkohlegebiete, erklärte Domeier. „Es hätte leicht ganz untergehen können.“ Das sei von der Landesregierung verhindert worden. Aus dem bisherigen Verfahren müssten aber die richtigen Lehren gezogen werden. „Der Förderantrag gegenüber dem Land hat sich lange hingezogen. Am Ende mussten noch einmal Resolutionen verabschiedet werden, um zu zeigen, dass immer noch Interesse an der Förderung besteht.“ Um künftig schneller zu werden bei Antragsverfahren, sollte Helmstedt eine enge Zusammenarbeit mit den Nachbarn nicht scheuen, finden Domeier und Mohrs. Versäumtes dürfe jetzt nicht einfach mit Geldern aus der Kohlekommission repariert werden.

Die CDU-Landtagsabgeordnete Veronika Koch stellte hingegen klar, dass es keine Versäumnisse hinsichtlich einzuhaltender Fristen gegeben habe, als die Fördermittel bei der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) beantragt worden seien. „Die Dauer des Verfahrens ist allein durch die Komplexität der Antragsformalitäten zu erklären“, betonte Koch. Und dass sich die Nachfrage nach den so genannten GRW-Mitteln zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur derartig erhöht habe, sei nicht absehbar gewesen. Da diese Mittel begrenzt seien, sei die Deckelung auf fünf Millionen Euro „eine logische Konsequenz“, so Koch. Die CDU-Landtagsabgeordnete gab sich zuversichtlich, dass zumindest die fünf Millionen Euro für das Gewerbegebiet Barmke fließen werden. „Wir haben derzeit gute Chancen. Wir müssen nur etwas dafür tun und vor allem sollten alle an einem Strang ziehen.“

Dass Helmstedt nicht so stark wie erhofft von der Kohle-Strukturförderung des Bundes profitieren könnte, geht aus dem Eckpunkte-Papier des Wirtschaftsministeriums hervor. Helmstedt wird dort nur randlich erwähnt.