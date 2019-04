Der Scheiterhaufen für das Osterfeuer in Velpke wächst

Am 20. April züngeln sie wieder gen Himmel, die Flammen des Osterfeuers in Velpke gleich gegenüber des Feuerwehrgerätehauses. Richtig Hand angelegt haben dafür bereits die Mädchen und Jungen der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Am heutigen Samstag wollen sie das noch einmal tun: Von 8 bis 14 Uhr nehmen sie Grünschnitt der Velpker entgegen und häufen es zu einem beachtlichen Scheiterhaufen. Das Osterfeuer ist in Velpke immer schon Sache...