Volksfest Jerxheim: Jedes Dorf soll mit Festwagen anrollen

Mit den Planungen für das 58. Volksfest in Jerxheim, das vom 14. bis 26. Juni gefeiert wird, beschäftigten sich sowohl der Kultur- und Festausschuss wie auch der Gemeinderat intensiv in ihren jüngsten Sitzungen. In diesem Jahr laute das Motto „Jerxheim feiert und alle feiern mit“, gab Marco Gritzan...