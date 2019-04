Unfall bei Velpke: drei Autos beteiligt, sechs Menschen verletzt

Am Unfall in Velpke-Bahrdorf waren drei Autos beteiligt.

Sechs Personen wurden am Mittwoch gegen 9 Uhr bei einem Unfall in Velpke-Bahrdorf verletzt. Wie der Pressesprecher der Samtgemeinde Velpke, Mirko Wogatzki, erst am Freitag mitteilte, wurden die Ortsfeuerwehren Bahrdorf und Rümmer zu einem Unfall mit angeblich eingeklemmter Person gerufen. Am Blanken angekommen, stellte sich heraus, dass zum Glück niemand eingeklemmt war.

Am Unfall beteiligt waren drei PKW. Die Feuerwehrkräfte betreuten die sechs verletzten Personen, sicherten die Unfallstelle ab und räumten diese auf. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.