Einbrecher durchwühlen Wohnung in Rümmer

In eine Wohnung eingebrochen wurde am Freitagabend zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr in der Hehlinger Straße im Ortsteil Rümmer. Was die Täter dabei genau erbeuteten, stehe derzeit noch nicht fest, meldete die Polizei am Montag. Nach bisherigem polizeilichem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten...