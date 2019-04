Bundeskanzlerin Angela Merkel bekommt Post aus Helmstedt. In dem von vielen Akteuren unterzeichneten Brief geht es um die Zukunft des Reviers.

Helmstedter Revier kämpft mit Brief an Merkel um die Zukunft

Helmstedt. Soll das Helmstedter Kohlerevier vom Bund mit einer einmaligen Sonderförderung statt mit dauerhaften Strukturhilfen abgespeist werden? Diese Sorge geht um im Landkreis, nachdem das Eckpunktepapier für das geplante Strukturförderungsgesetz bekannt geworden ist. Dieses Maßnahmengesetz soll regeln, wie der Strukturwandel in den einzelnen deutschen Braunkohlerevieren gefördert wird. Helmstedt findet darin nur noch randlich Erwähnung.

Politik, Verbände, Unternehmer, Vertreter aller Kommunen des Landkreises und viele Bürger wollen das nicht hinnehmen. Sie versammelten sich am Montag im bis auf den letzten Platz gefüllten Ratssaal des Helmstedter Rathauses zur Aktion „5 vor 12“. In mehreren Ansprachen und auf Spruchbändern wurde deutlich gemacht, dass Helmstedt nicht gewillt ist, klein beizugeben. In langer Reihe bauten sich die Unterzeichner des Briefes an Angela Merkel auf. Bürgermeister Wittich Schobert kündigte an, dass dies erst der Anfang des Kampfes um die Zukunft des alten Helmstedter Kohlereviers sei. „Wir haben es geschafft, binnen weniger Tage viele Akteure zu mobilisieren, die unsere Förderungen nach einer angemessenen Förderung unterstützen. Was wird erst machbar sein, wenn wir uns ein oder zwei Wochen Zeit nehmen, um Aktionen zu planen.“