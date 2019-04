Zu Besuch bei den Pfifferlingen in Essehof

Essehof. Die Kita an der Feuerwehr Lehre traf sich im Waldkindergarten in Essehof. Dort spielte die Kinder Hänsel und Gretel den Eltern vor.

Kinder, Eltern und pädagogische Fachkräfte der „Grünen Gruppe“ aus der „Kita an der Feuerwehr“ Lehre trafen sich im Waldkindergarten in Essehof. Für die Projektwoche mit dem Thema Märchen war es genau das richtige Umfeld, um mit den Kindern und den Eltern einen schönen Abschluss zu erleben. Die Mitarbeiter des Waldkindergartens „Die Pfifferlinge“ stellten das Gelände zur Verfügung. In dieser Atmosphäre war es für die Kinder eine schöne Gelegenheit die Eltern ins Märchenland von Hänsel und Gretel einzuladen, heißt es in der Mitteilung. Im Anschluss bot sich die Gelegenheit, etwas tiefer im Wald auf die Suche nach passenden Materialien für die Osterdekoration zu gehen. Am Ende wurden alle Besucher aus dem Märchenland wieder nach Essehof zurück gezaubert. Die „Grüne Gruppe“ wird sich noch lange beim Anblick ihrer Osterdekoration an diesen Nachmittag erinnern und bedankt sich bei der Kita „Die Pfifferlinge“.