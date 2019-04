Helmstedt. Einen Verletzten gab es am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in der Helmstedter Innenstadt.

Wagen überschlägt sich in Helmstedt

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 13 Uhr in Helmstedt an der Ecke Gröpern/Nordertor ereignet. Wie die Feuerwehr meldet, fuhr ein Wagen über die Kreuzung, kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug und überschlug sich. Eine Person war bei Eintreffen der Feuerwehr bereits aus dem Wagen befreit worden, eine Person wurde vom Rettungsdienst versorgt. Weitere Angaben zum Unfallgeschehen gab es bisher nicht.