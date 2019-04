Grafhorst soll barrierefrei werden

Die politischen Akteure in der Gemeinde Grafhorst wollen die Gehwege in ihrem Ort barrierefrei gestalten. Welche Maßnahmen an welchen Stellen nötig und vor allen Dingen sinnvoll sind, war Thema in der jüngsten Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses. Der Sitzung ging eine Straßenschau...